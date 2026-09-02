Hindi Poetry: धर्मवीर भारती द्वारा रचित 'कनुप्रिया' से चुनिंदा अंश

1-



ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक-वृक्ष

तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में

जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे तुम को क्या मालूम कि

मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए-धूल में मिली हूँ

धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे

तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियाँ बन, कोंपल बन,सौरभ बन,लाली बन-

चुपके से सो गयी हूँ

कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे

प्रस्फुटन से छा जाओ !



फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, नहीं आया,

तब तुम को मेरे इन जावक-रचित पाँवों ने

केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्हीं में हूँ

तुम्हारे ही रेशे-रेशे में सोई हुई-

और अब समय आ गया कि

मैं तुम्हारी नस-नस में पंख पसार कर उडूँगी

और तुम्हारी डाल-डाल में गुच्छे-गुच्छे लाल-लाल

कलियाँ बन खिलूँगी !

ओ पथ के किनारे खड़े

छायादार पावन अशोक-वृक्ष

तुम यह क्यों कहते हो कि

तुम मेरी ही प्रतीक्षा में

कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे !



2- यह जो अकस्मात्

आज मेरे जिस्म के सितार के

एक-एक तार में तुम झंकार उठे हो-

सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत

तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे?



सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को-

पोर-पोर को अवगुण्ठन में ढँक कर तुम्हारे सामने गयी

मुझे तुम से कितनी लाज आती थी,

मैं ने अक्सर अपनी हथेलियों में

अपना लाज से आरक्त मुँह छिपा लिया है

मुझे तुम से कितनी लाज आती थी

मैं अक्सर तुम से केवल तम के प्रगाढ़ परदे में मिली

जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था

मुझे तुम से कितनी लाज आती थी,



पर हाय मुझे क्या मालूम था

कि इस वेला जब अपने को

अपने से छिपाने के लिए मेरे पास

कोई आवरण नहीं रहा

तुम मेरे जिस्म के एक-एक तार से

झंकार उठोगे

सुनो! सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत

इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम

कब से मुझ में छिपे सो रहे थे?



3-

तीसरे पहर की अलसायी बेला में

मैं ने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे

चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया

मैं न कोई अज्ञात वनदेवता समझ

कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया

पर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल!

तुम ने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं !



दिन पर दिन बीतते गये

और मैं ने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया

पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही

अटूट बन्धन बन कर

मेरी प्रणाम-बद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह

लिपट जायेगी कि कभी खुल ही नहीं पायेगी।



और मुझे क्या मालूम था कि

तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे

तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति

इस तरह भा गयी कि

तुम मेरे एक-एक अंग की एक-एक गति को

पूरी तरह बाँध लोगे



इस सम्पूर्ण के लोभी तुम

भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते?

और मुझ पगली को देखो कि मैं

तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो

कितने निर्लिप्त !



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घाट से लौटते हुएतीसरे पहर की अलसायी बेला मेंमैं ने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचेचुपचाप ध्यानमग्न खड़े पायामैं न कोई अज्ञात वनदेवता समझकितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकायापर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल!तुम ने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं !दिन पर दिन बीतते गयेऔर मैं ने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दियापर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति हीअटूट बन्धन बन करमेरी प्रणाम-बद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरहलिपट जायेगी कि कभी खुल ही नहीं पायेगी।और मुझे क्या मालूम था कितुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहेतुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गतिइस तरह भा गयी कितुम मेरे एक-एक अंग की एक-एक गति कोपूरी तरह बाँध लोगेइस सम्पूर्ण के लोभी तुमभला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते?और मुझ पगली को देखो कि मैंतुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग होकितने निर्लिप्त !हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें। आगे पढ़ें

58 minutes ago