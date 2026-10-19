महंगे रिचार्ज से मिली राहत! TRAI के नए नियम के बाद सस्ते हुए प्लान

एयरटेल के इन नए 185 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये वाले प्लान्स के फायदों के बारे में आपको बताते हैं, एयरटेल का ₹185 वाला प्लान इन तीनों विकल्पों में सबसे सस्ता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल की सुविधा मिलती है। साथ ही, पूरे प्लान के दौरान इस्तेमाल के लिए कुल 300 SMS दिए जाते हैं। इस रिचार्ज में मोबाइल डेटा नहीं मिलता। ऐसे में ये उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें फोन पर बात करने और कभी-कभार SMS भेजने के लिए रिचार्ज चाहिए, लेकिन इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है।