Galaxy S25 Ultra पर ₹47,849 तक का डिस्काउंट, बस करें ये छोटा सा काम

अगर आप Samsung का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Amazon की Great Indian Festival Diwali Edition सेल आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकती है। इस सेल में Samsung Galaxy S25 Ultra 5G के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस ऑफर में कूपन डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर और पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने का फायदा भी मिल सकता है। Samsung का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन अपने प्रीमियम डिजाइन, दमदार कैमरा, तेज प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के लिए जाना जाता है। ऐसे में जो ग्राहक लंबे समय से इस फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सेल एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

सबसे पहले फोन की कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy S25 Ultra 5G के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल को भारत में 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। फिलहाल Amazon पर यह स्मार्टफोन 94,999 रुपये में लिस्टेड है। यानी लॉन्च कीमत के मुकाबले ही फोन की कीमत में 35,000 रुपये की कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा Amazon की दिवाली सेल में ग्राहकों को 10,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस कूपन का फायदा लेने के बाद फोन की प्रभावी कीमत घटकर 84,999 रुपये रह जाती है। इस तरह लॉन्च कीमत के मुकाबले ग्राहक करीब 45,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

इसके अलावा बैंक ऑफर का लाभ मिलने पर ग्राहकों को अतिरिक्त छूट मिल सकती है। हालांकि बैंक डिस्काउंट का फायदा संबंधित बैंक के कार्ड, भुगतान के तरीके और ऑफर की शर्तों पर निर्भर करेगा। वहीं, अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो Amazon के एक्सचेंज ऑफर के जरिए उसकी कीमत के बदले भी अतिरिक्त बचत की जा सकती है। एक्सचेंज वैल्यू फोन के ब्रांड, मॉडल, कंडीशन और उपलब्ध ऑफर के आधार पर तय होगी। सभी ऑफर्स एक साथ लागू होंगे या नहीं, इसकी जानकारी खरीदारी के समय चेक करना जरूरी है।

फीचर्स की बात करें तो Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा सेटअप में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा फोन में 5,000mAh की बैटरी और S Pen का सपोर्ट भी दिया गया है।

कुल मिलाकर, Amazon की दिवाली सेल में Samsung Galaxy S25 Ultra को 84,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। हालांकि बैंक और एक्सचेंज ऑफर के आधार पर अंतिम कीमत अलग हो सकती है। खरीदारी से पहले Amazon पर कूपन, बैंक ऑफर, एक्सचेंज वैल्यू और अन्य शर्तों को जरूर जांच लें।