अमेजन vs फ्लिपकार्ट :कहां मिलेगी बंपर छूट? हर घंटे बदल रही डील्स!

ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों के लिए साल का सबसे बड़ा फेस्टिव धमाका शुरू हो चुका है। ई-कॉमर्स की दो दिग्गज कंपनियां Amazon और Flipkart आमने-सामने हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेज और वियरेबल्स पर भारी-भरकम डिस्काउंट की बारिश हो रही है। लेकिन अक्सर खरीदार सीधे प्रॉडक्ट प्राइस देखकर ऑर्डर कर देते हैं, जिससे वे अतिरिक्त बचत से चूक जाते हैं। अगर आप सही बैंक कार्ड, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज बोनस और प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स का सही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, तो डील काफी सस्ती हो सकती है। आइए अपनी इस वीडियो में आपको बताते हैं कि Amazon या Flipkart, कहां मिलेगी सबसे सस्ती डील?