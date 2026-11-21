गूगलबुक के लॉन्च पर एसर, आसुस, लेनोवो, डेल और एचपी ने अपने लैपटॉप दिखाए, मगर सैमसंग वहां नजर नहीं आया। अब एंड्रॉइड अथॉरिटी की पड़ताल से पता चला है कि कंपनी चुपचाप अपना लैपटॉप तैयार कर रही है। वन यूआई 9.5 बीटा 1 के कोड में दो डिवाइस के नाम मिले हैं, जिनका कोडनेम 'ओरिजिन' है। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये असल में गूगलबुक होंगे या सैमसंग का अलग एंड्रॉइड लैपटॉप। सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है।

कोड में क्या मिला?

एंड्रॉइड अथॉरिटी ने गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा पर वन यूआई 9.5 बीटा 1 इंस्टॉल कर उसका कोड खंगाला। इसमें origin14wifi और origin16wifi नाम के दो डिवाइस मिले, जो 14 इंच और 16 इंच के क्लैमशेल लैपटॉप की ओर इशारा करते हैं। नाम में 'वाई-फाई' होने से लगता है कि ये सिर्फ वाई-फाई वर्जन होंगे, यानी सेल्युलर वर्जन के कोई संकेत नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक इनके मॉडल नंबर XE940 और XE960 हो सकते हैं। दोनों में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन एक्स एलीट चिप मिलने के संकेत हैं, जबकि सिर्फ बड़े मॉडल में टचस्क्रीन के हिंट दिखे हैं।

क्या होते हैं गूगलबुक?

गूगलबुक एंड्रॉइड पर चलने वाले ऐसे लैपटॉप हैं, जो क्रोमओएस जैसा डेस्कटॉप अनुभव देते हैं और जेमिनी इंटेलिजेंस के आसपास बने हैं। सैमसंग के कोड में 'गूगलबुक' शब्द कहीं नहीं मिला। इसी वजह से कुछ रिपोर्ट मानती हैं कि कंपनी इन्हें अलग नाम से उतार सकती है, जबकि कुछ का अनुमान है कि वन यूआई गूगलबुक ओएस के ऊपर चलेगा। इस पर कोई पुष्टि नहीं है। कोड से संभवतः इतना ही पता चलता है कि वन यूआई 9.5 एंड्रॉइड पर चलने वाले इन लैपटॉप के लिए तैयार हो रहा है। तस्वीर तभी साफ होगी, जब सैमसंग खुद बताएगा।

वन यूआई में लैपटॉप के लिए क्या तैयारी दिखी?

सेटिंग्स एप में लैपटॉप के लिए अलग इंटरफेस दिखा, जो डेक्स और टैबलेट टास्कबार की सेटिंग छिपा देता है।

टास्कबार में सर्किल टू सर्च मिलने की संभावना है।

हैप्टिक ट्रैकपैड से जुड़ी सेटिंग के संकेत भी कोड में हैं।

दोनों मॉडल के लिए अलग-अलग स्क्रीन जूम स्तर तय हैं, और 14 इंच वाले में जूम कम है।

स्मार्ट व्यू के सेकंड स्क्रीन फीचर की सूची में XE940 और XE960 दोनों के नाम हैं, यानी गैलेक्सी टैबलेट इनके साथ अतिरिक्त मॉनिटर का काम कर सकेगा।

गैलेक्सी एआई के तहत डिवाइस पर फोटो एडिटिंग, गॉस भाषा मॉडल और 8K वीडियो सपोर्ट की तैयारी दिखी है।

पहले से मिल रहे थे संकेत

यह चर्चा अचानक शुरू नहीं हुई है। इससे पहले भी XE940XSA नाम का एक सैमसंग डिवाइस स्नैपड्रैगन एक्स एलीट चिप के साथ दिखा था, जिसे इसी लैपटॉप से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग के नामकरण में 'XE' उसकी क्रोमबुक सीरीज के उत्तराधिकारी का संकेत देता है, जबकि 'XSA' क्लैमशेल डिजाइन की ओर इशारा करता है। वीडियो एडिटर एप में भी 'ओरिजिन' नाम की स्नैपड्रैगन एक्स एलीट प्रोफाइल मिली है। इन सबको जोड़ें तो साफ दिखता है कि सैमसंग कई महीनों से इस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर की जमीन तैयार कर रहा है।

कब आ सकते हैं और आगे क्या?

सैमसंग ने इन लैपटॉप की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, न नाम, न कीमत और न पूरे स्पेसिफिकेशन। वन यूआई 9.5 में इनकी इतनी गहरी तैयारी दिखना इशारा करता है कि पहली झलक वन यूआई 9.5 के रिलीज होने के आसपास, यानी 2027 की शुरुआत में मिल सकती है। यह अनुमान है, पक्की तारीख नहीं। देखना यह भी होगा कि सैमसंग इन्हें गूगलबुक का नाम देता है या अपना अलग ब्रांड। फिलहाल पाठकों के लिए यही समझदारी है कि इन्हें कोड से निकले संकेत मानें, पक्की जानकारी नहीं।