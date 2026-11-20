सैमसंग ने इसी साल गैलेक्सी Z फोल्ड 8 और फोल्ड 8 अल्ट्रा भारत समेत दुनिया के कई बाजारों में उतारे थे। इस बार सीरीज में दो मॉडल थे, जिनमें एक चौड़ा फोल्ड होने वाला विकल्प भी जुड़ा। लॉन्च को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के फोन की आहट आ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएमईआई डेटाबेस में दो अनजान सैमसंग फोन दिखे हैं, जिन्हें फोल्ड 9 सीरीज से जोड़ा जा रहा है।

आईएमईआई डेटाबेस में क्या दिखा

रिपोर्ट के मुताबिक डेटाबेस में दो हैंडसेट के मॉडल नंबर SM-F986U और SM-F981U दर्ज हैं। ये अमेरिकी वर्जन बताए जा रहे हैं। पहला नंबर कथित गैलेक्सी Z फोल्ड 9 अल्ट्रा का है और दूसरा चौड़े फोल्ड वाले गैलेक्सी Z फोल्ड 9 का। दोनों फोन कोडनेम Q9 और H9 के नाम से भी लिस्ट हुए हैं, उसी क्रम में। लिस्टिंग इशारा करती है कि दोनों 2027 में आने की राह पर हो सकते हैं। हालांकि आईएमईआई लिस्टिंग में कीमत, स्पेसिफिकेशन या तारीख नहीं होती, इसलिए इसे घोषणा नहीं माना जा सकता।

जुलाई 2027 की उम्मीद और Q9 की पहेली

सैमसंग के फोल्डेबल आम तौर पर जुलाई के अनपैक्ड इवेंट में आते हैं, इसलिए रिपोर्ट में फोल्ड 9 और फोल्ड 9 अल्ट्रा के जुलाई 2027 में आने की उम्मीद जताई गई है। सैमसंग ने इसकी कोई घोषणा नहीं की है। Q9 कोडनेम को लेकर भी एक पेच है। पहले की लीक में इसे फोल्ड 9 अल्ट्रा के साथ-साथ अगली पीढ़ी के गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड से भी जोड़ा गया था। यानी एक कोडनेम के पीछे दो अलग तरह के फोन हो सकते हैं।

अब तक के लीक्स

रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी Z फोल्ड 9 में इनर फोल्डेबल डिस्प्ले पर अंडर-डिस्प्ले कैमरा लौट सकता है।

सैमसंग ने गैलेक्सी Z फोल्ड 7 और इस साल की फोल्ड 8 सीरीज में यह तकनीक छोड़ दी थी।

बताया गया है कि इसे छोड़ने की वजह कैमरा क्वालिटी से समझौता थी।

पहले की रिपोर्टों में कहा गया कि फोल्ड 9 अल्ट्रा में फोल्ड 8 अल्ट्रा जैसा ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है।

फोल्ड 8 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है।

इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है।

ये सभी दावे अभी अपुष्ट हैं और सैमसंग ने इन पर कुछ नहीं कहा है।

फोल्ड 8 सीरीज की क्या है स्थिति?

फोल्ड 8 अल्ट्रा फिलहाल सैमसंग का फ्लैगशिप फोल्डेबल है। इस साल भारत और दूसरे वैश्विक बाजारों में आई सीरीज में पिछले साल के मुकाबले एक बदलाव दिखा, क्योंकि इसमें दो मॉडल रखे गए और चौड़े फोल्ड वाला विकल्प जुड़ा। अब जो फोल्ड 9 सीरीज की चर्चा है, वह उसी ढांचे को आगे बढ़ाती दिख रही है, क्योंकि लिस्टिंग में भी एक चौड़े फोल्ड वाला और एक अल्ट्रा मॉडल बताया जा रहा है। फिलहाल सारी जानकारी रिपोर्ट के सहारे है।

आगे क्या देखना होगा

लॉन्च अभी महीनों दूर है, इसलिए आने वाले समय में और लीक और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग सामने आ सकती हैं। सबसे ज्यादा नजर इस पर रहेगी कि क्या अंडर-डिस्प्ले कैमरा सच में वापस आता है और क्या कैमरा क्वालिटी को लेकर पुरानी शिकायत दूर होती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि Q9 कोडनेम के पीछे असल में कौन-सा फोन है, ट्राईफोल्ड या बुक-स्टाइल अल्ट्रा। पाठकों के लिए फिलहाल यही समझदारी है कि इन्हें शुरुआती संकेत मानें, पक्की जानकारी नहीं।