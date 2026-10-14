वीडियो खोजना हुआ और भी आसान: यूट्यूब ने मोबाइल यूजर्स के लिए रोलआउट किया एआई-पावर्ड 'आस्क यूट्यूब' फीचर

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Wed, 14 Oct 2026 04:06 PM IST

सार टेक्नोलॉजी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने AI-पावर्ड सर्च टूल Ask YouTube का दायरा बढ़ाते हुए इसे अमेरिका में मोबाइल डिवाइसेज के लिए भी रोलआउट कर दिया है। अब यूजर्स लंबे और विस्तृत सवाल पूछकर अपनी पसंद का वीडियो सेकंडों में ढूंढ सकते हैं। टीवी और वेब के बाद फोन पर आए इस फीचर से वीडियो सर्च करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। जल्द ही यह लाइव स्ट्रीम और Shorts में भी जुड़ेगा।

अब मोबाइल यूजर्स को भी मिलेगा यूट्यूब का एआई पावर्ड सर्च टूल। - फोटो : YouTube

वीडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया में तहलका मचाने वाला प्लेटफॉर्म यूट्यूब (YouTube) अपने यूजर्स के व्यूइंग और सर्चिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने जा रहा है। कंपनी ने अपने एडवांस एआई-पावर्ड सर्च टूल Ask YouTube का विस्तार अमेरिका में मोबाइल डिवाइसेज के लिए कर दिया है। सोमवार को एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के जरिए कंपनी ने इसकी घोषणा की। इस नए रोलआउट के बाद यह कन्वर्सेशनल AI फीचर अब स्मार्टफोन, वेब और स्मार्ट टीवी तीनों प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह उपलब्ध हो गया है।

क्या है Ask YouTube और कैसे काम करता है?

पारंपरिक कीवर्ड सर्च के मुकाबले Ask YouTube यूजर्स को एक बिल्कुल नया अनुभव देता है:

बातचीत के अंदाज में सर्च: यूजर्स को अब केवल छोटे कीवर्ड्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। वे एक आम इंसान की तरह पूरा और विस्तृत सवाल पूछ सकते हैं।

फॉलो-अप सवाल पूछने की आजादी: अगर पहली बार में सटीक नतीजे नहीं मिलते, तो यूजर्स बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अपनी सर्च को और अधिक रिफाइन या कस्टमाइज कर सकते हैं।

इंटरैक्टिव लेआउट: इसके नतीजे किसी साधारण लिस्ट की तरह दिखने के बजाय एक आकर्षक और इंटरैक्टिव लेआउट में सामने आते हैं। टीवी पर यह फीचर सीधे वॉयस कमांड के जरिए भी काम करता है।

Google I/O से लेकर मोबाइल तक का सफर

यूट्यूब ने इस इनोवेटिव फीचर को सबसे पहले इसी साल मई में आयोजित Google I/O इवेंट के दौरान दुनिया के सामने पेश किया था। उस दौरान कंपनी ने बताया था कि यह एआई टूल यूट्यूब लाइब्रेरी से सबसे सटीक और काम के वीडियो चुनकर एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में पेश करता है।

शुरुआती चरण में यह फीचर अमेरिका में केवल 18 साल या उससे अधिक उम्र के यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सपेरिमेंटल पेज पर लाया गया था। इसके बाद जुलाई में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने इसे अमेरिकी वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की। टीवी सपोर्ट मिलने के बाद अब मोबाइल रोलआउट के साथ इसका पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है।

जल्द ही Shorts और लाइव स्ट्रीम्स में भी मिलेगा सपोर्ट

यूट्यूब इस फीचर को वॉच पेज (Watch Page) पर भी तेजी से इंटीग्रेट कर रहा है। आने वाले समय में यह फीचर शॉर्ट्स (Shorts) और लाइव स्ट्रीम्स देखते समय भी काम करेगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि दर्शक वीडियो या लाइव स्ट्रीम देखते हुए रीयल-टाइम में सवाल पूछ सकेंगे और चल रहे वीडियो का तुरंत कॉन्टेक्स्ट हासिल कर सकेंगे।

भारतीय यूजर्स को कब मिलेगा ये फीचर?

हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि Ask YouTube फीचर को अमेरिका से बाहर भारत और अन्य ग्लोबल मार्केट्स में कब तक पेश किया जाएगा। लेकिन टेक इंडस्ट्री में चर्चा है कि इसे जल्द ही दुनिया भर के यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।