व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द मिल सकता है नया चैट बार: इमोजी से लेकर कैमरा बटन तक बदलेगा लेआउट, जानें क्या होगा नया

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Mon, 19 Oct 2026 07:01 AM IST

सार टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप एंड्रॉयड एप में चैटिंग का अनुभव बदलने की तैयारी कर रहा है। कंपनी नए चैट बार के दो डिजाइन पर काम कर रही है, जिनमें सेंड बटन चैट बार के अंदर होगा और मैसेज लिखने की जगह ऊपर दिखाई देगी। जानिए नए चैट बार में क्या बदलेगा और यह फीचर यूजर्स को कब मिल सकता है।

व्हाट्सएप में जल्द आएगा नया अपडेट - फोटो : एआई

दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (WhatsApp) अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हाल ही में बॉटम नेविगेशन बार (Bottom Navigation Bar) के डिजाइन में बदलाव के बाद, अब कंपनी अपनी चैट स्क्रीन को और भी आधुनिक बनाने की तैयारी में है। ताज़ा रिपोर्ट्स की मानें तो व्हाट्सएप एंड्रॉयड एप के लिए एक बिल्कुल नए चैट बार पर काम कर रहा है।

व्हाट्सएप के नए-नए फीचर्स पर नजर रखने वाली मशहूर वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए डिज़ाइन को एंड्रॉयड 2.26.41.11 के लिए व्हाट्सएप बीटा वर्ज़न पर स्पॉट किया गया है। कंपनी फिलहाल दो अलग-अलग डिज़ाइनों की टेस्टिंग कर रही है, ताकि यह तय किया जा सके कि फाइनल रिलीज़ के लिए कौन सा लेआउट सबसे बेहतर रहेगा।

क्या-क्या बदलेगा नए चैट बार में?

नए चैट बार में दो प्रमुख और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:

टेक्स्ट इनपुट की नई जगह: अब मैसेज टाइप करने वाला टेक्स्ट बॉक्स (Text Input) चैट बार के सबसे ऊपर, इमोजी बटन के ठीक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।

चैट बार के अंदर होगा 'सेंड' बटन: अभी तक 'सेंड' (Send) बटन टेक्स्ट बॉक्स के बाहर एक अलग गोल आइकन के रूप में होता है। लेकिन नए अपडेट में यह सेंड बटन चैट बार का ही हिस्सा बन जाएगा। हालांकि, यह पहले की तरह ही गोल आकार में रहेगा।

दो डिजाइनों की हो रही है टेस्टिंग

व्हाट्सएप अपने बीटा टेस्टर्स के लिए दो अलग-अलग तरह के लेआउट पर काम कर रहा है:

पहला डिज़ाइन: इसमें इमोजी बटन को चैट बार के बाईं तरफ रखा गया है। वहीं, अटैचमेंट और कैमरा बटन को दाईं तरफ 'सेंड' बटन के ठीक बगल में सेट किया गया है। यह लेआउट काफी हद तक मौजूदा डिज़ाइन से मिलता-जुलता है, बस टेक्स्ट इनपुट और सेंड बटन की पोज़िशन में बदलाव किया गया है।

दूसरा डिजाइन: यह डिजाइन थोड़ा ज़्यादा साफ-सुथरा नजर आता है। इसमें इमोजी, अटैचमेंट और कैमरा बटन- तीनों को बाईं तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं, दाईं तरफ सिर्फ एक 'सेंड' बटन ही दिखाई देगा।

कब तक मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल, यह नया चैट बार डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में है और बीटा टेस्टर्स के लिए भी पूरी तरह से इनेबल नहीं किया गया है। पब्लिक रिलीज़ से पहले व्हाट्सएप इन डिज़ाइनों में और भी बदलाव या सुधार कर सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से आधिकारिक लॉन्च डेट का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि टेस्टिंग पूरी होने के बाद जल्द ही इसे एंड्रॉयड के स्टेबल अपडेट में रोलआउट कर दिया जाएगा।