इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने बड़े परिवारों, स्कूलों और ऑफिस टीमों की परेशानी को दूर करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर ग्रुप चैट में सदस्यों की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। अब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में 1500 लोग जुड़ सकेंगे, जिससे एडमिन को एक ही कम्युनिटी के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाने के झंझट से बड़ी राहत मिल जाएगी।

व्हाट्सएप के नए अपडेट में क्या कुछ बदला है?

अब तक व्हाट्सएप के किसी भी एक ग्रुप में अधिकतम 1024 सदस्य ही जोड़े जा सकते थे। इस नए अपडेट के बाद यह सीमा बढ़कर 1500 हो गई है, यानी अब हर ग्रुप में 476 अतिरिक्त लोगों को जोड़ने की जगह मिल गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ग्रुप एडमिन को कोई मैनुअल सेटिंग नहीं बदलनी होगी। जैसे ही यह अपडेट आपके अकाउंट तक पहुंचेगा, आपके मौजूदा ग्रुप अपने आप नई क्षमता के साथ अपग्रेड हो जाएंगे और आप तुरंत नए सदस्यों को जोड़ पाएंगे।

कम्युनिटी ग्रुप्स और रोलआउट से जुड़ी अहम जानकारी

यह बढ़ी हुई सीमा न केवल सामान्य ग्रुप्स बल्कि व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर बने अलग-अलग ग्रुप्स पर भी लागू होती है। हालांकि कम्युनिटी के मुख्य अनाउंसमेंट ग्रुप की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें पहले से ही 2000 सदस्यों के जुड़ने की सुविधा मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर अभी लेटेस्ट एप वर्जन इस्तेमाल करने वाले कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही दिख रहा है। कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से जारी कर रही है, इसलिए सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।

बड़े ग्रुप्स को संभालने वाले चार खास नए फीचर्स

जब ग्रुप में सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो मैसेज की बाढ़ आना तय है। इसी भीड़भाड़ को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप ने हाल ही में चार उपयोगी फीचर्स पेश किए हैं।

हमेशा के लिए मैसेज पिन करें: अब यूजर्स किसी भी जरूरी संदेश को बिना किसी समय सीमा के हमेशा के लिए ग्रुप में सबसे ऊपर पिन करके रख सकते हैं।

अब यूजर्स किसी भी जरूरी संदेश को बिना किसी समय सीमा के हमेशा के लिए ग्रुप में सबसे ऊपर पिन करके रख सकते हैं। नए सदस्य को पुरानी चैट भेजें: ग्रुप में किसी नए व्यक्ति के जुड़ने के बाद भी उसके नाम पर टैप करके पिछली चैट हिस्ट्री भेजी जा सकती है, जो पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहती है।

ग्रुप में किसी नए व्यक्ति के जुड़ने के बाद भी उसके नाम पर टैप करके पिछली चैट हिस्ट्री भेजी जा सकती है, जो पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहती है। खास ग्रुप के लिए स्टेटस: अब आप अपनी हर बात पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को दिखाने के बजाय किसी एक चुनिंदा ग्रुप के साथ स्टेटस के रूप में शेयर कर सकते हैं, जो 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा।

अब आप अपनी हर बात पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को दिखाने के बजाय किसी एक चुनिंदा ग्रुप के साथ स्टेटस के रूप में शेयर कर सकते हैं, जो 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा। मेंशन और रिप्लाई फिल्टर:एक नया चैट फिल्टर आपको सीधे उन अनपढ़े ग्रुप मैसेज तक ले जाएगा जहां आपको टैग किया गया है या आपके मैसेज का सीधा जवाब दिया गया है।

बड़े ग्रुप्स पर इस अपडेट का क्या असर पड़ेगा?

व्हाट्सएप का यह नया कदम स्कूल प्रबंधन, सोसायटी समितियों और बड़े व्यावसायिक नेटवर्क के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। पहले सदस्यों की सीमा पूरी हो जाने पर एडमिन को पार्ट-1 और पार्ट-2 जैसे कई ग्रुप बनाने पड़ते थे, जिससे जरूरी सूचनाएं साझा करने में काफी दिक्कत आती थी। अब एक ही जगह 1500 लोगों के जुड़ने से संवाद काफी आसान हो जाएगा और एडमिन का काम भी काफी हद तक कम होगा।

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है?

फिलहाल व्हाट्सएप ने इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वह भविष्य में ग्रुप सदस्यों की सीमा को और आगे बढ़ाएगा या नहीं। इसके अलावा जब किसी ग्रुप में एक साथ 1500 लोग सक्रिय होंगे, तो ऐप की परफॉर्मेंस और नोटिफिकेशन सिस्टम किस तरह काम करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें ताकि नया फीचर जल्द से जल्द मिल सके।