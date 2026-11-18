बेस्ट एंड्रॉयड एप्स 2026: गूगल ने जारी की बेस्ट एप और गेम्स की लिस्ट, यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट
- गूगल ने Best of Play Awards 2026 के विजेताओं का एलान कर दिया है।
- इस बार AI और प्रोडक्टिविटी से जुड़े एप्स के साथ क्रॉस-डिवाइस गेमिंग को भी खास पहचान मिली है।
- Notability को साल का बेस्ट एप और Arknights: Endfield को बेस्ट गेम चुना गया है।
- स्ट्रावा, ऑडिबल, वारफ्रेम और सबवे सर्फर्स सिटी समेत कई लोकप्रिय एप्स और गेम्स ने अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड जीते हैं।
विस्तार
Best of Play Awards 2026: गूगल ने साल 2026 के बेस्ट एप्स, गेम्स और डिजिटल कंटेंट की लिस्ट जारी कर दी है। कंपनी ने अपने सालाना Best of Play Awards के विजेताओं का एलान किया है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), प्रोडक्टिविटी और क्रॉस-डिवाइस एक्सपीरियंस पर खास जोर देखने को मिला। Notability: AI & PDF Notes को साल का बेस्ट एप चुना गया है, जबकि Arknights: Endfield ने बेस्ट गेम का खिताब अपने नाम किया है।
गूगल के मुताबिक, इस साल के विजेता दिखाते हैं कि लोग अब ऐसे डिजिटल टूल्स पसंद कर रहे हैं, जो रोजमर्रा के काम आसान करें और बार-बार फोन इस्तेमाल करने की जरूरत कम करें। वहीं, गेमिंग में बेहतर स्टोरी, दमदार ग्राफिक्स और अलग-अलग डिवाइस पर खेलने की सुविधा को महत्व मिला है। आइए बेस्ट एप्स और गेम्स की पूरी लिस्ट देखते हैं।
2026 के बेस्ट एप्स की पूरी लिस्ट
|कैटेगरी
|विजेता एप
|बेस्ट एंटरटेनमेंट
|Qobuz: Music & Editorial
|बेस्ट इनोवेटिव ऐप
|Wispr Flow: AI Voice-to-Text
|बेस्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन
|ibis Paint X
|बेस्ट स्किल बिल्डिंग
|Spark: Daily Learning Puzzles
|बेस्ट प्रोडक्टिविटी
|Notability: AI & PDF Notes
|स्पोर्ट्स फैंस के लिए बेस्ट
|Sofascore
|बेस्ट अंडर द रडार
|Riley: Emotion & Mood Tracker
|बच्चों और परिवार के लिए बेस्ट
|Superfonik
|स्मार्टवॉच के लिए बेस्ट
|Pocket Casts
|बड़ी स्क्रीन के लिए बेस्ट
|BandLab
|कारों के लिए बेस्ट
|Audible
|XR के लिए बेस्ट
|MLB
इसके अलावा Vinted, Pocket FM और FotMob को टॉप ट्रेंडिंग ऐप्स की लिस्ट में जगह मिली है।
2026 के बेस्ट गेम्स की लिस्ट
गेमिंग कैटेगरी में भी गूगल ने कई गेम्स को अलग-अलग श्रेणियों में चुना है।
|कैटेगरी
|विजेता गेम
|बेस्ट मल्टीप्लेयर
|Warframe
|बेस्ट पिक अप एंड प्ले
|Subway Surfers City
|बेस्ट इंडी गेम
|Deep Rock Galactic: Survivor
|बेस्ट स्टोरी
|Sea of Stars
|बेस्ट ओनगोइंग गेम
|Zenless Zone Zero
गूगल प्ले के ये अवार्ड्स इस बात का साफ सबूत हैं कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं कर रही है, बल्कि स्मार्ट टूल्स के जरिए हर दिन को पहले से कहीं ज्यादा आसान और प्रोडक्टिव बना रही है।
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