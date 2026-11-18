Best of Play Awards 2026: गूगल ने साल 2026 के बेस्ट एप्स, गेम्स और डिजिटल कंटेंट की लिस्ट जारी कर दी है। कंपनी ने अपने सालाना Best of Play Awards के विजेताओं का एलान किया है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), प्रोडक्टिविटी और क्रॉस-डिवाइस एक्सपीरियंस पर खास जोर देखने को मिला। Notability: AI & PDF Notes को साल का बेस्ट एप चुना गया है, जबकि Arknights: Endfield ने बेस्ट गेम का खिताब अपने नाम किया है।

गूगल के मुताबिक, इस साल के विजेता दिखाते हैं कि लोग अब ऐसे डिजिटल टूल्स पसंद कर रहे हैं, जो रोजमर्रा के काम आसान करें और बार-बार फोन इस्तेमाल करने की जरूरत कम करें। वहीं, गेमिंग में बेहतर स्टोरी, दमदार ग्राफिक्स और अलग-अलग डिवाइस पर खेलने की सुविधा को महत्व मिला है। आइए बेस्ट एप्स और गेम्स की पूरी लिस्ट देखते हैं।

2026 के बेस्ट एप्स की पूरी लिस्ट

कैटेगरी विजेता एप बेस्ट एंटरटेनमेंट Qobuz: Music & Editorial बेस्ट इनोवेटिव ऐप Wispr Flow: AI Voice-to-Text बेस्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन ibis Paint X बेस्ट स्किल बिल्डिंग Spark: Daily Learning Puzzles बेस्ट प्रोडक्टिविटी Notability: AI & PDF Notes स्पोर्ट्स फैंस के लिए बेस्ट Sofascore बेस्ट अंडर द रडार Riley: Emotion & Mood Tracker बच्चों और परिवार के लिए बेस्ट Superfonik स्मार्टवॉच के लिए बेस्ट Pocket Casts बड़ी स्क्रीन के लिए बेस्ट BandLab कारों के लिए बेस्ट Audible XR के लिए बेस्ट MLB

इसके अलावा Vinted, Pocket FM और FotMob को टॉप ट्रेंडिंग ऐप्स की लिस्ट में जगह मिली है।

2026 के बेस्ट गेम्स की लिस्ट

गेमिंग कैटेगरी में भी गूगल ने कई गेम्स को अलग-अलग श्रेणियों में चुना है।

कैटेगरी विजेता गेम बेस्ट मल्टीप्लेयर Warframe बेस्ट पिक अप एंड प्ले Subway Surfers City बेस्ट इंडी गेम Deep Rock Galactic: Survivor बेस्ट स्टोरी Sea of Stars बेस्ट ओनगोइंग गेम Zenless Zone Zero

गूगल प्ले के ये अवार्ड्स इस बात का साफ सबूत हैं कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं कर रही है, बल्कि स्मार्ट टूल्स के जरिए हर दिन को पहले से कहीं ज्यादा आसान और प्रोडक्टिव बना रही है।