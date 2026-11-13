बीजीएमआई एयर: एंड्रॉयड के बाद अब एपल पर भी प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, कम स्टोरेज वाले इस गेम में क्या है खास?

बीजीएमआई एयर के लिए अब आईफोन और आईपैड यूजर्स भी प्री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्राफ्टन इंडिया ने गेम को एपल ऐप स्टोर पर लिस्ट कर दिया है। इससे पहले एंड्रॉयड पर इसे 1.4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। करीब 1GB डाउनलोड साइज वाला यह गेम 10 दिसंबर 2026 को लॉन्च होगा। इसे कम स्टोरेज और सीमित परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

अगर आप एक आईफोन (iPhone) या आईपैड (iPad) यूजर हैं और BGMI Air के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। गेम पब्लिशर KRAFTON India ने एंड्रॉयड के बाद अब Apple App Store पर भी इस गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि Google Play Store पर एंड्रॉयड यूजर्स का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त रहा है कि गेम को पहले ही 1.4 करोड़ से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। अब 10 दिसंबर 2026 को इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले, iOS यूजर्स भी गेम के लिए अपनी सीट पक्की कर सकते हैं।

कम स्टोरेज वाले स्मार्टफोन्स के लिए है गेमचेंजर

BGMI Air असल में लोकप्रिय गेम Battlegrounds Mobile India (BGMI) का एक हल्का वर्जन है। इसे खासतौर पर उन गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिनके फोन में स्टोरेज की कमी रहती है या जिनका फोन भारी गेम्स खेलते वक्त हैंग और गर्म होने लगता है। इस नए गेम का शुरुआती डाउनलोड साइज सिर्फ 1GB के आसपास होगा। क्राफ्टन का मकसद है कि कमजोर हार्डवेयर वाले फोन पर भी ऑरिजिनल बैटल रॉयल (Battle Royale) गेमप्ले का वही रोमांचक अनुभव दिया जा सके, वो भी बिना फोन पर अतिरिक्त दबाव डाले।

आईफोन यूजर्स कैसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन?

Apple यूजर्स के लिए रजिस्टर करना बेहद आसान है। बस अपने डिवाइस के Apple App Store पर जाएं और सर्च बार में BGMI Air टाइप करें। गेम की आधिकारिक लिस्टिंग दिखने पर प्री-रजिस्ट्रेशन (Pre-register) बटन पर टैप करें। ऐसा करने से गेम के रिलीज होते ही यह आपके डिवाइस में ऑटोमैटिकली डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।

क्या पुरानी गेम आईडी ट्रांसफर करनी होगी?

कई पुराने गेमर्स के मन में यह सवाल है कि क्या उन्हें अपने रेगुलर BGMI अकाउंट को इस नए गेम में ट्रांसफर करना होगा? क्राफ्टन ने साफ किया है कि BGMI Air एक बिल्कुल अलग एप की तरह काम करेगा। आप अपने फोन में रेगुलर BGMI के साथ-साथ BGMI Air को भी रख सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको पुरानी आईडी ट्रांसफर करने की कोई झंझट नहीं उठानी पड़ेगी। फिलहाल कंपनी ने गेम के ग्राफिक्स और नए फीचर्स का पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन 10 दिसंबर से पहले आधिकारिक चैनल्स पर इसके और भी दिलचस्प अपडेट्स आने की पूरी उम्मीद है।