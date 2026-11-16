कुछ Jio यूजर्स को मिले मैसेज: रिचार्ज खत्म होने पर बंद हो सकती हैं इनकमिंग कॉल, क्या है पूरा मामला?

एक दौर था जब रिचार्ज खत्म होने के बाद भी Jio नंबर पर हफ्तों तक कॉल आती रहती थीं। इसी वजह से कई लोग बैंक के OTP और जरूरी कॉल के लिए एक Jio नंबर संभालकर रखते थे। अब कुछ यूजर्स को ऐसे मैसेज मिलने की बात सामने आई है, जिनमें कहा गया है कि प्लान खत्म होने पर इनकमिंग कॉल कभी भी रुक सकती हैं। मैसेज में कोई तारीख नहीं है और कंपनी ने अब तक पुष्टि नहीं की है।

मैसेज में आखिर क्या लिखा है? यूजर्स के बताए मुताबिक मैसेज में लिखा है कि प्रीपेड प्लान खत्म हो चुका है और इनकमिंग कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं। इससे कई ग्राहक उलझन में हैं, क्योंकि वे अपना मुख्य सिम तो नियमित रिचार्ज करते हैं, पर दूसरे नंबर को बिना प्लान के रखते हैं और उसे सिर्फ बैंक अलर्ट, OTP और कभी-कभार की कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैसेज रिचार्ज की सलाह देता है ताकि सेवा चालू रहे, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होने की कोई आखिरी तारीख नहीं बताता।

अब तक Jio को क्यों मिलती थी बढ़त लंबे समय तक Jio को बाकी कंपनियों पर एक बढ़त हासिल रही। रिचार्ज खत्म होने के बाद भी फोन बजता रहता था, कई बार हफ्तों तक। इसी वजह से कई लोगों ने इमरजेंसी के लिए कोई एक Jio नंबर सहेज रखा था, जिस पर बैंक के OTP और कभी-कभार की जरूरी कॉल आती थीं। एयरटेल और Vi के नंबरों पर ऐसा नहीं था। प्लान खत्म होने के एक हफ्ते बाद उन पर कॉल आना बंद हो जाता था और नंबर चालू रखने के लिए रिचार्ज करना पड़ता था।

वॉयस-ओनली प्लान: क्या है कीमत और वैलिडिटी? अगर आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल नहीं करते, तो Jio के वॉयस-ओनली प्लान देखने लायक हैं। इनमें कॉलिंग और SMS मिलते हैं, पर रोज का इंटरनेट डेटा नहीं मिलता-

147 रुपये: 22 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 300 SMS।

22 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 300 SMS। 177 रुपये: 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS।

28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS। 196 रुपये: 30 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS।

30 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS। 197 रुपये: एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS।

एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS। 448 रुपये: 84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS।

84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS। 1,748 रुपये:336 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS।

कौन सा रिचार्ज चुनें? इन सभी वॉयस प्लान में बस वैलिडिटी का फर्क है, बाकी फायदे एक जैसे हैं। जिन्हें कम समय चाहिए, वे 22, 28 या 30 दिन वाले प्लान देखें। लंबे समय की चिंता खत्म करनी हो, तो 448 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी देता है और 1,748 रुपये वाला पूरे 336 दिन की। एक बात याद रखें, ये प्लान रोज के इंटरनेट के लिए नहीं हैं और सिर्फ कॉल व SMS का ध्यान रखते हैं। प्लान बदल भी सकते हैं, इसलिए खरीदने से पहले MyJio ऐप में जांच जरूर कर लें।