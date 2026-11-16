एपल आईफोन डुओ 2 में मिल सकता है Face ID: प्रोटोटाइप तैयार फिर क्यों फंसा है पेंच? अंदर की बात आई सामने

फोल्डेबल फोन की दुनिया में एपल का पहला कदम कुछ समझौतों के साथ आया था। अब कंपनी उनमें से कम से कम कुछ कमियां दूर करने के मूड में दिख रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एपल अपनी दूसरी पीढ़ी के फोल्डेबल, यानी iPhone Duo 2, पर काम कर रहा है। इसमें Face ID और एक्शन बटन सबसे ऊपर हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ अपग्रेड के लिए शायद अगली पीढ़ी तक रुकना पड़ सकता है।

Face ID बनी Apple की सबसे बड़ी प्राथमिकता

मौजूदा आईफोन डुओ में फेस आईडी नहीं है। उसमें साइड वाले पावर बटन में ही टच आईडी लगी है, जो फोल्डेबल के लिए व्यावहारिक भी है, क्योंकि फोन खुला हो या बंद, उसे अनलॉक किया जा सकता है। फिर भी iPhone इस्तेमाल करने वालों को चेहरे से अनलॉक होने वाला अनुभव याद आता है। रिपोर्ट के मुताबिक Apple ने Face ID वाले प्रोटोटाइप बना लिए हैं और इंजीनियर इसे बाहरी डिस्प्ले में फिट करने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यही Apple की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

2027 की डेडलाइन और Duo 3 का इंतजार

कंपनी को दिक्कत समय की है। अगर Apple को अपना अगला फोल्डेबल 2027 की शरद ऋतु में उतारना है, तो हार्डवेयर को जल्द ही अंतिम रूप देना होगा। इंजीनियर अभी बाहरी डिस्प्ले में Face ID को जोड़ने पर काम कर ही रहे हैं, इसलिए यह फीचर आखिरकार आएगा या नहीं, तय नहीं है। अगर समय पर बात नहीं बनी, तो Face ID iPhone Duo 3 में जा सकता है, जिसके 2028 में आने की उम्मीद है। यानी उम्मीद लगाए बैठे खरीदारों को अगली पीढ़ी तक इंतजार करना पड़ सकता है।

एक्शन बटन, टेलीफोटो कैमरा और पतली बॉडी: क्या-क्या है लिस्ट में

एक्शन बटन: Apple अलग बटन जोड़ने की जगह इसे मौजूदा कैमरा कंट्रोल बटन के साथ मिलाने पर विचार कर रहा है, ताकि लंबे दबाव पर कोई ऐप या शॉर्टकट चलाया जा सके।

Apple अलग बटन जोड़ने की जगह इसे मौजूदा कैमरा कंट्रोल बटन के साथ मिलाने पर विचार कर रहा है, ताकि लंबे दबाव पर कोई ऐप या शॉर्टकट चलाया जा सके। वजह: कैमरा कंट्रोल सबके लिए बराबर काम का नहीं निकला और कुछ यूजर्स इसे कम ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसे लागू करने का सटीक तरीका अभी साफ नहीं है।

कैमरा कंट्रोल सबके लिए बराबर काम का नहीं निकला और कुछ यूजर्स इसे कम ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसे लागू करने का सटीक तरीका अभी साफ नहीं है। टेलीफोटो कैमरा: मौजूदा फोन में 48 मेगापिक्सल के मुख्य और अल्ट्रा-वाइड कैमरे वाला डुअल सेटअप है, अलग टेलीफोटो नहीं। इसे जोड़ने से दूर की चीजों और पोर्ट्रेट की फोटो में आसानी होगी, पर इसकी कोई तय समयसीमा नहीं है।

मौजूदा फोन में 48 मेगापिक्सल के मुख्य और अल्ट्रा-वाइड कैमरे वाला डुअल सेटअप है, अलग टेलीफोटो नहीं। इसे जोड़ने से दूर की चीजों और पोर्ट्रेट की फोटो में आसानी होगी, पर इसकी कोई तय समयसीमा नहीं है। पतला और हल्का डिजाइन:हिंज, दो डिस्प्ले हिस्सों और अंदर के पुर्जों के बीच मोटाई और वजन घटाना, वह भी बैटरी और मजबूती से समझौता किए बिना, बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इसे लंबी अवधि का लक्ष्य बताया गया है।

ग्राहकों की राय का कितना असर?

एपल के पास शायद इतना समय न हो कि पहले आईफोन डुओ खरीदने वालों की राय और सर्वे के जवाब अगले मॉडल में शामिल कर सके। पहला फोल्डेबल जब ग्राहकों तक पहुंचा, तब तक एपल उसके उत्तराधिकारी पर काम शुरू कर चुका था। इसलिए आईफोन डुओ 2 ज्यादातर उन फैसलों की झलक होगा, जो पहले मॉडल के ऐलान से पहले लिए गए थे। असली खरीदारों के फीडबैक से बड़े हार्डवेयर बदलाव आईफोन डुओ 3 में दिखने की संभावना ज्यादा है। यानी जिन्हें पहले मॉडल से शिकायत थी, उनकी बात सुने जाने में वक्त लगेगा।

क्या-क्या अभी पक्का नहीं है?

रिपोर्ट के मुताबिक Apple iPhone Duo 2 को 2027 में लाने की तैयारी में है और इसका अंदरूनी कोडनेम V78 बताया गया है। Face ID के प्रोटोटाइप तैयार हैं, पर बाहरी डिस्प्ले में उसे जोड़ने का काम चल रहा है। एक्शन बटन कैमरा कंट्रोल के जरिए आजमाया जा रहा है, जबकि टेलीफोटो कैमरा और पतली, हल्की बॉडी आगे की पीढ़ियों के लक्ष्य हैं। ध्यान रहे कि Apple ने iPhone Duo 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है और न ही उसके स्पेसिफिकेशन की पुष्टि की है। इन बातों को अंतिम सूची नहीं, विकास की योजना मानना चाहिए।