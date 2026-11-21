आईफोन 18 सीरीज की बात हो तो अभी तक सिर्फ महंगे मॉडल ही बाजार में आए हैं। एपल ने सितंबर 2026 के इवेंट में आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अपना पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ उतारा। लेकिन सामान्य आईफोन 18 गायब रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस बार लॉन्च की रणनीति बदली है और यह मॉडल अब 2027 में आएगा। इंतजार लंबा है, पर लीक बताते हैं कि अंदर काफी कुछ बदल सकता है। एपल ने अभी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है।

सबसे बड़ा सवाल कब होगा लॉन्च?

सामान्य आईफोन 18 मार्च 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। एपल ने सितंबर 2026 में सिर्फ प्रो मॉडल और आईफोन डुओ पेश किए, इसलिए रेगुलर मॉडल की कमी साफ दिखी। रिपोर्ट के मुताबिक यह फोन आईफोन 18e और दूसरी पीढ़ी के आईफोन एयर के साथ एक ही मंच पर आ सकता है। यानी एपल अपने सस्ते और बीच के मॉडल एक साथ लाने की तैयारी में लगता है। हालांकि कंपनी ने न लॉन्च की तारीख बताई है, न कीमत और न स्पेसिफिकेशन। फिलहाल सारी बातें लीक और अनुमान पर टिकी हैं।

भारत में कितना महंगा हो सकता है?

सामने आए लीक के अनुसार एपल अमेरिका में शुरुआती कीमत 100 डॉलर बढ़ाकर 999 डॉलर कर सकता है। भारत में कीमत करीब एक लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। आईफोन 17 अमेरिका में 799 डॉलर में आया था और सितंबर 2026 में एपल ने इसकी कीमत 100 डॉलर बढ़ा दी। भारत में आईफोन 17 की कीमत 79,900 रुपये से बढ़कर 99,900 रुपये हो गई। भारत की कीमत अभी पक्की नहीं है और यह एपल की इंडिया प्राइसिंग पर निर्भर करेगी, पर अमेरिकी बढ़ोतरी हुई तो भारतीय खरीदारों को भी ज्यादा रकम देनी पड़ सकती है।

अंदर क्या बदल सकता है?

आईफोन 18 में एपल का A20 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो 2nm पर बना बताया जा रहा है।

यह चिप पिछली चिप से करीब 30 फीसदी कम बिजली खर्च कर सकती है।

अगर यह दावा सही निकला, तो बहुत बड़ी बैटरी लगाए बिना भी बैटरी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है।

रैम को लेकर 12GB की बात हो रही है, जबकि विश्लेषक बताते हैं कि एपल 9GB पर रुक सकता है।

दोनों आंकड़े आईफोन 17 की 8GB रैम से ज्यादा हैं और भारी एआई कामों में मदद कर सकते हैं।

बैटरी की क्षमता का कोई भरोसेमंद लीक नहीं है, पर यह आईफोन 17 की अनुमानित 3,692mAh बैटरी जैसी हो सकती है।

कैमरा और डिजाइन

कैमरे में बड़ा बदलाव शायद न दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 17 जैसा ही डुअल कैमरा रहेगा, यानी 48 मेगापिक्सल का मुख्य और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर। सेल्फी के लिए 24 मेगापिक्सल का कैमरा सेंटर स्टेज सपोर्ट के साथ मिल सकता है, जबकि प्रो मॉडल का वेरिएबल अपर्चर इसमें आने की उम्मीद कम है। डिजाइन में पीछे उभरा हुआ कैमरा प्लैटो आ सकता है, जो फोन को प्रो जैसा लुक देगा, और कैमरा कंट्रोल बटन दबाव वाले सिस्टम पर चल सकता है। आगे 6.3 इंच का 120Hz ओएलईडी डिस्प्ले रहेगा और छोटा डायनामिक आइलैंड सिर्फ प्रो के लिए बताया जा रहा है।

आईओएस 27 और नई सिरी

सॉफ्टवेयर की तरफ आईफोन 18 आईओएस 27 के साथ आने की उम्मीद है। इसमें ज्यादा समझदार सिरी मिल सकती है, जिसे कथित तौर पर गूगल की मदद से बनाया गया है। यह असिस्टेंट बातचीत वाली भाषा में दिए गए अनुरोध समझेगा, स्क्रीन की जानकारी इस्तेमाल करेगा और कई एप के बीच काम कर पाएगा। निजी संदर्भ की समझ भी जुड़ने वाली खूबियों में गिनी जा रही है। कुल मिलाकर लीक यही इशारा करते हैं कि नए फोन को खरीदने की सबसे बड़ी वजह उसका नया प्रोसेसर और एआई क्षमता हो सकती है, न कि डिजाइन या कैमरे में कोई बड़ा बदलाव। एपल ने इनमें से किसी बात की पुष्टि नहीं की है।