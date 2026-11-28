अब इंस्टाग्राम की रील्स देखने के लिए फोन एक-दूसरे को थमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटा ने ऐलान किया है कि इंस्टाग्राम फॉर टीवी जल्द भारत में आ रहा है, जिससे परिवार और दोस्त टीवी की बड़ी स्क्रीन पर साथ बैठकर रील्स देख सकेंगे। यह घोषणा 27 नवंबर को मुंबई में मेटा के सालाना क्रिएटर इवेंट 'हाउस ऑफ इंस्टाग्राम' में की गई। कंपनी का मकसद छोटे वीडियो देखने को अकेले का नहीं, सबके साथ का अनुभव बनाना है।

कब और किन टीवी पर मिलेगा एप?

मेटा के मुताबिक इंस्टाग्राम फॉर टीवी अगले कुछ दिनों में भारत में उपलब्ध हो जाएगा। एप एपल टीवी, अमेजन फायर टीवी और गूगल टीवी के सपोर्टेड डिवाइस पर चलेगा। यानी अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है, तो आप एप इंस्टॉल करके अपने अकाउंट से साइन-इन कर सकेंगे। घर के बाकी लोगों के लिए भी जगह है। एप पांच अकाउंट तक सपोर्ट करेगा, जिससे हर सदस्य को अपना अलग अनुभव मिलेगा। चाहें तो सिर्फ टीवी देखने के लिए एक अलग इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना सकते हैं।

रिमोट से चलेगा, खुद-ब-खुद बजेंगी रील्स

एक बार इंस्टॉल होने के बाद टीवी के रिमोट से कंटेंट खंगाला जा सकेगा। मोबाइल एप में हम खुद स्क्रॉल करते हैं, पर टीवी पर रील्स अपने आप चलेंगी और एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगे। खोज आसान बनाने के लिए इंस्टाग्राम 'चैनल' ला रहा है, जो रील्स को यूजर की रुचि, लोकप्रिय कंटेंट और फॉलो किए गए अकाउंट के हिसाब से सजाएंगे। यूजर स्टोरीज देख सकेंगे, क्रिएटर की प्रोफाइल खोल सकेंगे और सर्च से खास क्रिएटर या कंटेंट ढूंढ सकेंगे।

इन सुविधाओं पर नजर रखें

भारत में चौड़ी स्क्रीन वाली हॉरिजॉन्टल रील्स भी चलेंगी।

प्रोफाइल पर डाली गई फोटो और कैरोसेल भी देखे जा सकेंगे।

फोन से कास्ट करने के लिए दोनों डिवाइस एक ही वाई-फाई पर हों, फोन में इंस्टाग्राम खोलकर कास्ट विकल्प दबाएं, टीवी चुनें और रील भेज दें।

कास्टिंग की उपलब्धता डिवाइस और रोलआउट के हिसाब से अलग हो सकती है।

फ्रेंड्स टैब में आपके फॉलो किए लोगों का कंटेंट और दोस्तों में लोकप्रिय वीडियो एक जगह दिखेंगे।

क्रिएटर के रील्स, फोटो और कैरोसेल के साथ बायो और फॉलोअर काउंट भी दिखेंगे, जो अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग पर निर्भर करेगा।

टीन्स की सुरक्षा और स्क्रीन टाइम

चूंकि इंस्टाग्राम फॉर टीवी साझा देखने के लिए है, मेटा के मुताबिक यहां बड़े दर्शक वर्ग के लायक कंटेंट मानक रहेंगे। रील्स आम तौर पर कंपनी के मोबाइल एप में हाल में लाए गए 13+ कंटेंट रेटिंग सिस्टम के हिसाब से होंगी। टीन अकाउंट की मौजूदा सुरक्षा टीवी पर भी लागू होगी, जिसमें 18 साल से कम उम्र के यूजर के लिए अनुपयुक्त कंटेंट, कमेंट और प्रोफाइल पर पाबंदियां हैं। अहम बात यह है कि टीवी पर बिताया समय भी किशोर की कुल इस्तेमाल सीमा में गिना जाएगा, और उन्हें वैसी ही याद दिलाने वाली सूचनाएं मिल सकती हैं।