आईआईटी खड़गपुर के एआई रिसर्च को अब बड़ी फायनेंशियल मदद मिलने जा रही है। टेक दिग्गज गूगल ने शनिवार को घोषणा की कि वह संस्थान को 5 मिलियन डॉलर देगी, जो करीब 46 करोड़ रुपये बैठते हैं, ताकि उन्नत एआई शोध को रफ्तार मिल सके। संस्थान के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बताया कि एप्लाइड एआई शोध के लिए इस मदद की सोच संस्थान के पूर्व छात्र और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की थी।

वर्षगांठ पर हुआ एलान

आईआईटी खड़गपुर की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने बताया कि एप्लाइड एआई शोध के लिए फंड की यह योजना संस्थान के पूर्व छात्र सुंदर पिचाई ने सोची थी। गूगल ने अपने ब्लॉग में कहा है कि 5 मिलियन डॉलर की यह मदद उन्नत एआई शोध को आगे बढ़ाने और तेज करने में लगेगी। साथ ही इसका मकसद भारत की अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभा को तैयार करना भी है। कंपनी के मुताबिक रकम का इस्तेमाल संस्थान के शोधकर्ताओं और छात्रों, दोनों के लिए तीन मुख्य दिशाओं में होगा।

किन क्षेत्रों में होगा शोध?

एडवांस एआई रिसर्च वाले हिस्से में फोकस असल दुनिया की अहम चुनौतियों पर रहेगा। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि इसके लिए एआई का इस्तेमाल चार क्षेत्रों में किया जाएगा: भारतीय भाषाएं, मैटीरियल साइंस, खेती और शिक्षा तकनीक। यानी शोध सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका सीधा रिश्ता देश की जरूरतों से जोड़ा जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के निदेशक ने बताया कि यह मदद एप्लाइड एआई शोध के लिए सोची गई है, यानी ऐसा शोध जो व्यावहारिक इस्तेमाल पर केंद्रित हो।

इन तीन स्तंभों पर खर्च होगी गूगल की मदद

पहला एडवांस एआई शोध का है, जिसमें असल दुनिया की चुनौतियों से निपटने पर काम होगा।

दूसरा शैक्षिक अवसरों का है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास का विस्तार होगा।

तीसरा एआई क्षमता निर्माण का है, जिसके तहत संस्थान के एआई फ्रेमवर्क और टूलिंग को मजबूत किया जाएगा।

इसका मकसद पूरे कैंपस के तकनीकी माहौल को बेहतर बनाना है।

फंड संस्थान के शोधकर्ताओं और छात्रों, दोनों को मिलेगा।

सुंदर पिचाई ने क्या कहा?

पिचाई ने कहा कि आईआईटी खड़गपुर भारतीय भाषाओं, खेती और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अहम काम कर रहा है, और गूगल इस नई साझेदारी के जरिए उस असर को तेज करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सहयोग छात्रों की अगली पीढ़ी की राह तय करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आईआईटी खड़गपुर ने कभी उनकी अपनी राह गढ़ी थी। गौरतलब है कि पिचाई इसी संस्थान के पूर्व छात्र हैं और फंड की परिकल्पना भी उन्हीं की बताई गई है।

क्या है आगे की राह?

पिचाई के मुताबिक भारत नवाचार के मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को साकार करने में मदद करेंगे कि एआई का फायदा देश में हर किसी तक पहुंचे। फिलहाल घोषणा में तीन पिलरों और चार शोध क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है, पर फंड किस रफ्तार से खर्च होगा, कौन-सी परियोजनाएं पहले शुरू होंगी और नतीजे कब दिखेंगे, इसका ब्योरा सामने नहीं आया है। आने वाले महीनों में संस्थान के पाठ्यक्रमों और शोध परियोजनाओं में दिखने वाले बदलाव ही बताएंगे कि इस मदद का असर कितना गहरा रहा।