वीवो ला रहा नई स्मार्टवॉच: 25 दिन चलेगी बैटरी, 2.07 इंच की डिस्प्ले; फीचर्स देंगे एपल-सैमसंग को टक्कर

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाने के बाद, टेक दिग्गज वीवो (Vivo) अब वियरेबल्स की दुनिया में भी बड़ा दांव खेलने जा रही है। अगर आप एक प्रीमियम और लंबी बैटरी लाइफ वाली स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो वीवो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प लेकर आ रहा है। कंपनी भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्टवॉच Vivo Watch GT 2 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में इस वॉच की आधिकारिक लॉन्च डेट और कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया गया है, जिसने गैजेट लवर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं।

26 नवंबर को होगी भारत में एंट्री

वीवो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए कन्फर्म किया है कि Vivo Watch GT 2 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी इस वॉच को अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज और Zeiss Telephoto Extender Gen 2 के साथ ही पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले ही वीवो की वेबसाइट पर इस धांसू वॉच के हार्डवेयर और डिजाइन से जुड़ी कई जानकारियां लाइव हो चुकी हैं।

बैटरी लाइफ जो आपको कर देगी बेफिक्र

स्मार्टवॉच यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत अक्सर बैटरी को लेकर होती है, लेकिन Vivo Watch GT 2 इस मामले में गेम चेंजर साबित हो सकती है। कंपनी का दावा है कि पावर सेविंग मोड में यह वॉच पूरे 25 दिनों तक बिना चार्ज किए चल सकती है। वहीं, अगर आप इसे सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो यह 14 दिनों का बैकअप देगी। इसके अलावा, जो लोग ऑलवेज-ऑन-डिस्प्ले (AOD) फीचर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, उन्हें भी 12 दिनों तक चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कमाल का डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

इस वॉच का लुक जितना स्टाइलिश है, इसका डिस्प्ले उतना ही शानदार है। Vivo Watch GT 2 में 2.07 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यानी कड़ी धूप में भी आपको स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके 1.8mm के बेहद पतले बेजल और 82.4 प्रतिशत के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के कारण वॉच का लुक काफी प्रीमियम लगता है।

यूजर्स की पसंद का ध्यान रखते हुए कंपनी इसे दो शानदार कलर्स- ओब्सीडियन ब्लैक (Obsidian Black) और स्टेलर व्हाइट (Stellar White) में पेश कर रही है। ब्लैक वेरिएंट में पॉलिश्ड एल्युमिनियम केस के साथ ब्लैक पीयू (PU) स्ट्रैप मिलेगा, जबकि व्हाइट मॉडल मैट फिनिश एल्युमिनियम केस और ऑफ-व्हाइट स्ट्रैप के साथ आएगा।

हेल्थ ट्रैकिंग और स्मार्ट फीचर्स की भरमार

यह वॉच सिर्फ समय देखने या कॉलिंग के काम नहीं आएगी, बल्कि यह आपके लिए एक परफेक्ट हेल्थ पार्टनर भी बनेगी। यह वीवो के अपने कस्टम BlueOS 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2) ट्रैकर, स्ट्रेस मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल साइकल ट्रैक करने की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही टेनिस और बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स मोड्स भी इसमें शामिल हैं।

इसका स्मार्ट व्यू (Smart View) फीचर इसे और भी खास बनाता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट होने के बाद, यह वॉच सीधे आपकी कलाई पर फूड डिलीवरी, फ्लाइट स्टेटस और नेविगेशन जैसी लाइव अपडेट्स दिखाएगी। सुरक्षा के लिहाज से इसमें इमरजेंसी SOS असिस्ट का फीचर भी मौजूद है।

अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 26 नवंबर को वीवो अपनी इस प्रीमियम वॉच को किस कीमत (Price) पर बाजार में उतारती है और क्या यह एप्पल (Apple) और सैमसंग (Samsung) जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे पाएगी।