25 साल का हुआ Xbox: कंपनी ने लौटाई 2001 वाली हरी बूट एनिमेशन, जानें कैसे कर सकते हैं चालू?

गेमिंग की दुनिया में 15 नवंबर का दिन Xbox के नाम रहा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया। Microsoft ने इस मौके पर पुराने दिनों की याद ताजा करने का तरीका निकाला और कंसोल के चालू होते वक्त दिखने वाली एनिमेशन वापस ला दीं। 2001 वाला पहला Xbox और Xbox 360 के दो दौर की झलक नए कंसोल पर भी देखी जा सकेगी। यह बदलाव दिखावटी जरूर है, लेकिन पुराने फैन्स के लिए इसकी इमोशनल वैल्यू का कोई मोल नहीं है।

2001 का वो हरा नजारा, जो फिर लौट आया

नवंबर 2001 में जब पहला Xbox बाजार में आया, तब कंसोल की दुनिया में सोनी और निंटेंडो पहले से आगे थे। उसी Xbox के साथ एक हरे रंग की शुरुआती एनिमेशन भी आई थी, जिसमें Xbox का लोगो एक खास विज़ुअल इफेक्ट के साथ उभरता था। यह उसी दौर की याद है जब कंसोल चालू करते ही स्क्रीन पर वही हरा नजारा दिखता था। लाखों गेमर्स इसे अच्छी तरह पहचानते थे और आज भी कई पुराने फैन्स इसे कंसोल के शुरुआती दिनों से जोड़कर याद करते हैं। अब कई साल बाद यही एनिमेशन वापस लौटी है, और Microsoft ने इसकी पुष्टि भी कर दी है।

Xbox 360 की दो और यादें

पहले Xbox के अलावा Xbox 360 की भी दो एनिमेशन लौटी हैं, एक 2005 की और दूसरी 2010 की। Xbox 360 2005 में आया था और Microsoft की सबसे बड़ी कामयाबियों में गिना जाता है। कंसोल चालू करते ही हर बार यही एनिमेशन दिखती थी। पहला Xbox 2001 का हरा क्लासिक, Xbox 360 की पहली एनिमेशन 2005 की और अपडेटेड एनिमेशन 2010 की। दो अलग दौर की एनिमेशन मिलने से वे लोग खुश होंगे जिनके पास कंसोल शुरुआती साल में था, और वे भी जिन्हें बाद में बदली हुई एनिमेशन याद है।

नई एनिमेशन कैसे चालू करें

अपना Xbox One, Series X या Series S कंसोल चालू करें।

सेटिंग्स मेन्यू खोलें।

'सिस्टम' में जाएं।

'स्टार्टअप' विकल्प चुनें।

वहां उपलब्ध एनिमेशन की सूची देखें।

2001 वाले पहले Xbox या Xbox 360 की दोनों एनिमेशन में से अपनी पसंद चुन लें।

चाहें तो तय कर सकते हैं कि एनिमेशन आवाज़ के साथ चले या बिना आवाज़ के।

इन विकल्पों को पहले से मौजूद कस्टम स्टार्टअप एनिमेशन की सूची में जोड़ा जा रहा है।

अगर तीनों विकल्प न दिखें तो घबराएं नहीं, रोलआउट धीरे-धीरे हो रहा है। कंसोल को अपडेट मिलने के बाद दोबारा देख लें।

25 साल का सफर और खास डिजिटल मैगजीन

Microsoft ने 2001 में अपना पहला Xbox उतारा था और तब से यह कारोबार Xbox 360, Xbox One और आज के Series X व Series S तक पहुंच चुका है। 25वीं सालगिरह पर कंपनी ने सिर्फ एनिमेशन ही नहीं लौटाई, बल्कि 25 साल के सफर पर एक खास डिजिटल मैगजीन भी जारी की है। इसमें ब्रांड के गेमिंग इतिहास, खेलों, कंसोल और आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। इसे कोई भी ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ सकता है, जो फैन्स के लिए प्लेटफॉर्म की कहानी में झांकने का एक और तरीका है।

सिर्फ दिखावट, पर पर्सनलाइजेशन का मजा

यह बदलाव पूरी तरह दिखावटी है। कंसोल का ऑपरेटिंग सिस्टम, डैशबोर्ड और गेमिंग परफॉर्मेंस जस के तस रहेंगे, यानी खेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Xbox ने 15 नवंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और कहा कि रोलआउट पूरे दिन चलेगा, इसलिए कुछ लोगों को तीनों विकल्प दिखने में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। फायदा यह है कि इसके लिए नया हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा। Microsoft कंसोल को अपने हिसाब से सजाने के और रास्ते भी खोल रहा है, जैसे प्रोफाइल कस्टमाइजेशन। कंपनी इस सालगिरह के बहाने आज के कंसोल को उन अनुभवों से जोड़ना चाहती है, जिन्होंने Xbox ब्रांड को खड़ा किया।