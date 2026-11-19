अपने अनोखे डिजाइन वाले स्मार्टफोन्स के लिए मशहूर टेक ब्रांड नथिंग (Nothing) अगले महीने अपना पहला AI-नेटिव डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों से कंपनी इसके टीजर जारी कर रही थी, जिनमें मेटल केस, टेक्सचर्ड बॉडी और पिल-शेप (कैप्सूल के आकार की) LED लाइट्स की झलक दिखी थी। अब इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले ही एक टिपस्टर ने इस डिवाइस की पहली तस्वीर लीक कर दी है, जिससे इसके हार्डवेयर और डिजाइन की काफी हद तक कन्फर्म हो गई है।

कैसा दिखता है नथिंग का नया AI डिवाइस?

टिप्स्टर योगेश बरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नथिंग के आगामी एआई डिवाइस की तस्वीर साझा की है। लीक तस्वीर में यह गैजेट पतला और छोटा नजर आ रहा है। इसका डिजाइन लंबा और रेक्टैंगुलर है। डिवाइस का बाहरी हिस्सा डार्क कलर में दिखाई देता है और इसकी बॉडी पर टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है।

तस्वीर में डिवाइस के एक हिस्से पर बड़ा फिजिकल बटन दिख रहा है, जिस पर Talk लिखा है। इसके ठीक नीचे एक छोटा गोल कंट्रोल भी नजर आता है। वहीं, नीचे की तरफ दो पिल-शेप LED लाइट्स दी गई हैं, जिनमें एक लाल और दूसरी हरे रंग की है। डिवाइस के दूसरे सिरे पर एक छोटा ओपनिंग भी दिखाई देता है। माना जा रहा है कि यह माइक्रोफोन हो सकता है, जिसके जरिए यूजर अपनी आवाज से कमांड दे सकेंगे।

Talk बटन से होगा एआई से बातचीत का कंट्रो ल

नथिंग पहले ही साफ कर चुकी है कि उसके इस एआई डिवाइस में डिस्प्ले नहीं दिया जाएगा। ऐसे में Talk बटन यूजर और डिवाइस के बीच बातचीत का मुख्य जरिया बन सकता है। इसके जरिए यूजर बातचीत शुरू कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या वॉयस कमांड दे सकते हैं।

डिवाइस में मौजूद लाल और हरी LED लाइट्स भी अहम हो सकती हैं। ये लाइट्स डिवाइस की स्थिति, रिकॉर्डिंग या किसी एक्टिविटी के बारे में जानकारी दे सकती हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन लाइट्स के काम करने के तरीके या बटन की पूरी भूमिका के बारे में जानकारी नहीं दी है।

लाइव ट्रांसलेटर या एआई वॉयस रिकॉर्डर हो सकता है डिवाइस

टिप्स्टर योगेश बरार ने तस्वीर के साथ डिवाइस के फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस की जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, उन्होंने इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर कुछ अंदाजे लगाए हैं। यह डिवाइस लाइव ट्रांसलेटर, AI वॉयस रिकॉर्डर या स्मार्ट नोट-टेकिंग गैजेट हो सकता है।

अगर यह लाइव ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है, तो यूजर बातचीत के दौरान अलग-अलग भाषाओं को समझने में इसकी मदद ले सकते हैं। वहीं, वॉयस रिकॉर्डर के रूप में यह बातचीत को रिकॉर्ड करने और AI की मदद से जरूरी जानकारी को नोट्स में बदलने का काम कर सकता है। फिलहाल ये सभी संभावनाएं हैं। कंपनी ने डिवाइस के असली फीचर्स का खुलासा नहीं किया है।

दिसंबर में लॉन्च होगा नथिंग का पहला एआई डिवाइस

इस डिवाइस को लेकर नथिंग के सीईओ कार्ल पेई पहले भी संकेत दे चुके हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि कंपनी का पहला AI-नेटिव प्रोडक्ट दिसंबर में लॉन्च होगा। उन्होंने यह भी साफ किया था कि इसमें स्क्रीन नहीं होगी।

कार्ल पेई का कहना है कि इस तरह के प्रोडक्ट को सिर्फ एक एप के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। इसके लिए अलग हार्डवेयर की जरूरत है। इसके बाद कंपनी ने एक टीजर भी जारी किया था, जिसमें मेटल बॉडी, गोल किनारों, टेक्सचर्ड फिनिश और लाल-हरी पिल-शेप LED लाइट्स वाला डिवाइस दिखाई दिया था। उसमें लाल रंग से मार्क किया गया एक फिजिकल बटन भी नजर आया था।

अब लीक हुई तस्वीर कंपनी के पहले टीजर में दिखे डिजाइन से मेल खाती है। हालांकि, डिवाइस का नाम, कीमत, फीचर्स और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इनका खुलासा कंपनी के आधिकारिक लॉन्च के दौरान होने की उम्मीद है।