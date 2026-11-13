गूगल जेमिनी: अब 'ओके गूगल' की जगह बोलें 'हे जेमिनी', आया नया वेक वर्ड, इस डिवाइस में मिलेगी सुविधा

अगर आप एंड्रॉयड (Android) यूजर हैं, तो यकीनन कई साल से अपने स्मार्ट डिवाइस को 'OK Google' या 'Hey Google' बोलकर कमांड देते आए होंगे। यह एक ऐसी आदत बन चुकी है, जो हमारी जुबान पर बैठ गई है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि गूगल अब आधिकारिक तौर पर अपने नए 'Hey Gemini' दौर में कदम रख चुका है। आपका चहेता 'ओके गूगल' अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसे 'हे जेमिनी' की तरफ से दमदार टक्कर मिलने वाली है।

स्मार्ट चश्मों के साथ हुई शुरुआत

गूगल ने अपने इस नए वेक-वर्ड की शुरुआत बेहद खास और फ्यूचरिस्टिक अंदाज में की है। कंपनी ने आज से अपने बहुप्रतीक्षित 'इंटेलिजेंट आईवियर' स्मार्ट ग्लासेस के प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं। इन स्मार्ट चश्मों को गूगल ने सैमसंग, जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्बी पार्कर के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इन चश्मों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनमें इन-बिल्ट एआई असिस्टेंट के तौर पर जेमिनी दिया गया है।

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करेगा काम?

कल्पना कीजिए कि आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं और वहां आपको कोई खूबसूरत वॉल आर्ट या म्यूरल दिखता है। अब आपको अपना फोन जेब से निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपने स्मार्ट चश्मे के फ्रेम पर हल्का सा टैप करें या कहें, "Hey Gemini," और पूछें कि इस आर्टवर्क के पीछे की कहानी क्या है। इतना ही नहीं, आप किसी बुकस्टोर में नई किताबों के सुझाव मांग सकते हैं, या किसी इवेंट का पोस्टर देखकर अपने कैलेंडर की उपलब्धता ऑन-द-स्पॉट चेक कर सकते हैं।

लंबे समय से था इंतजार

टेक जगत में Hey Gemini सपोर्ट की चर्चा पिछले लगभग दो साल से चल रही थी, खासकर एंड्रॉयड एक्सआर (Android XR) स्मार्ट ग्लासेस के संदर्भ में। पिछले महीने तक टेक एक्सपर्ट्स इसके कोड्स और नए सबूतों को खंगाल रहे थे। ऐसे में अब गूगल की तरफ से मिली आधिकारिक मुहर ने साफ कर दिया है कि एआई का भविष्य हमारी आंखों के सामने है।

क्या OK Google का समय खत्म हो गया?

फिलहाल, गूगल अपने पुराने वेक-वर्ड्स को रातों-रात बंद नहीं कर रहा है। शुरुआती तौर पर एंड्रॉइड एक्सआर यूजर्स को यह आजादी दी गई है कि वे अपनी पसंद का कमांड चुन सकें। लेकिन, टेक इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विकल्प हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। याद कीजिए, जेमिनी भी शुरुआत में केवल एक 'ऑप्शन' के तौर पर आया था, लेकिन धीरे-धीरे इसने गूगल असिस्टेंट की जगह ले ली।

सबसे बड़ा सवाल अब गूगल के बाकी डिवाइसेज का है। फिलहाल, 'हे जेमिनी' स्मार्टफोन्स या स्मार्ट होम हार्डवेयर पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी अपने पुराने डिवाइसेज में इस नए वेक-वर्ड का अपडेट कितनी जल्दी और किस तरह से रोलआउट करती है।