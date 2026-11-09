AQI 1700 पार: दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा, प्रदूषण से बचने के लिए घर लाएं ये 5 एयर प्यूरीफायर, कीमत 5,000 से कम

Mon, 09 Nov 2026 12:24 PM IST

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

Air Purifier Under 5000: दिवाली की रात दिल्ली का एक्यूआई (AQI) 1,700 के खतरनाक आंकड़े को पार कर गया। इस जहरीली हवा और स्मॉग से खुद को बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर बेहद जरूरी है। हम आपके लिए 5,000 रुपये से कम कीमत वाले 5 बेहतरीन एयर प्यूरीफायर की लिस्ट लाए हैं, जो घर की हवा को शुद्ध और सुरक्षित बनाते हैं। आइए इनकी डिटेल्स पर नजर डालते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की रात हवा की गुणवत्ता एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। 8 नवंबर की रात और 9 नवंबर की सुबह प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। कुछ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 1,000 के पार दर्ज किया गया। वहीं, AQI.in के मुताबिक, दिल्ली में 8 नवंबर की रात AQI का स्तर 1760 तक पहुंच गया था।

बता दें कि 100 AQI लेवल तक की हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है। इस जहरीली हवा और स्मॉग से खुद को बचाने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर लगाना बेहद जरूरी हो गया है। हम आपके लिए 5,000 रुपये से कम कीमत वाले 5 बेहतरीन एयर प्यूरीफायर की लिस्ट लाए हैं, जो घर की हवा को शुद्ध और सुरक्षित बनाते हैं। आइए इनकी कीमत और खूबियों के बारे में जानते हैं।

1. Eureka Forbes Air Purifier 150

कीमत: 4,999 रुपये

फीचर्स:

- 3-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम

- True HEPA H13 और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर

- 360 डिग्री एयर इनटेक टेक्नोलॉजी

- 150 m³/h CADR

- 200 वर्ग फीट तक कवरेज का दावा

- 3 फैन स्पीड और 2, 4, 6 घंटे का टाइमर

- फिल्टर चेंज इंडिकेटर

Eureka Forbes का यह मॉडल छोटे बेडरूम और होम ऑफिस के लिए बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसका H13 HEPA फिल्टर 0.1 माइक्रोन तक के 99.97% कणों को पकड़ सकता है। इसमें प्री-फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन और HEPA फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसे चलाने पर 55dB से भी कम का नॉइज निकलता है, जो बेडरूम के लिहाज से सही है।

2. Levoit Core Mini Air Purifier

कीमत: 4,799 रुपये

फीचर्स:

- 3-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम

-183 वर्ग फीट तक कवरेज का दावा

- 360 डिग्री VortexAir 3.0 टेक्नोलॉजी

- 17 वर्ग मीटर तक के कमरे के लिए

- 7W बिजली की खपत

- 25dB तक नॉइज लेवल

- अरोमा पैड की सुविधा

- ओजोन फ्री टेक्नोलॉजी

Levoit Core Mini एक कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है। कंपनी के मुताबिक, यह 30 मिनट में 17 वर्ग मीटर के क्षेत्र की हवा को साफ कर सकता है। इसमें प्री-फिल्टर, HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन आधारित 3-स्टेज फिल्ट्रेशन मिलता है। इसका कम बिजली खर्च और 25dB का नॉइज लेवल इसे बेडरूम के लिए उपयोगी बनाता है। इसमें अरोमाथेरेपी के लिए अलग पैड दिया गया है, जिस पर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं।

3. Qubo Neo Air Purifier

कीमत: 4,990 रुपये

फीचर्स:

- 200 वर्ग फीट तक कवरेज

- 130 m³/h CADR

- True HEPA H13 फिल्टर

- 3-इन-1 फिल्ट्रेशन

- प्री-फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन

- डस्ट सेंसर

- 25dB तक नॉइज लेवल

- 35W बिजली की खपत

- 1 साल की वारंटी

हीरो ग्रुप के Qubo ब्रांड का यह एयर प्यूरीफायर कम बजट में एक विकल्प है। इसमें तीन लेयर वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है। प्री-फिल्टर बड़े धूल के कणों को रोकता है, HEPA H13 फिल्टर हवा में मौजूद बारीक कणों को पकड़ता है और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर गंध कम करने में मदद करता है।

इसमें डस्ट सेंसर भी दिया गया है, जो कमरे की हवा में मौजूद धूल के स्तर को पहचानने में मदद करता है। कंपनी के मुताबिक, यह 200 वर्ग फीट तक के कमरे की हवा साफ कर सकता है।

4. Fulminare H13 True HEPA Air Purifier

कीमत: 3,549 रुपये

फीचर्स:

- H13 True HEPA फिल्टर

- 3-स्टेज फिल्ट्रेशन

- 215 वर्ग फीट तक कवरेज का दावा

- 24dB नॉइज लेवल

- 360 डिग्री एयरफ्लो

- नाइट लाइट

- 5 टाइमर सेटिंग

- पोर्टेबल डिजाइन

Fulminare का यह मॉडल छोटे कमरे, बेडरूम और ऑफिस के लिए लिस्टेड है। इसमें H13 True HEPA फिल्टर दिया गया है, जो धूल, धुएं और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, इसमें 360 डिग्री एयरफ्लो और नाइट लाइट की सुविधा मिलती है। इसकी एक खासियत 24dB का दावा किया गया नॉइज लेवल है। यानी रात में सोते समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

5. Jafanda JF068 Air Purifier

कीमत: 4,899 रुपये

फीचर्स:

- True HEPA H13 और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर

- 42 CFM CADR

- 650 वर्ग फीट तक कवरेज का दावा

- 20dB स्लीप मोड

- 360 डिग्री एयर प्यूरीफिकेशन

- चाइल्ड लॉक

- 7-कलर नाइट लाइट

- अरोमाथेरेपी और टाइमर

- फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर

Jafanda JF068 में 3-स्टेज फिल्ट्रेशन दिया गया है। इसमें प्री-फिल्टर, H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक, यह धूल, धुएं, PM2.5, पालतू जानवरों के बाल और गंध को कम करने में मदद करता है।

इसमें 20dB स्लीप मोड, चाइल्ड लॉक और चार, आठ और 12 घंटे के टाइमर की सुविधा मिलती है। हालांकि, कंपनी का 650 वर्ग फीट कवरेज का दावा खरीदने से पहले CADR के साथ समझना जरूरी है। इसका 42 CFM CADR करीब 71 m³/h होता है, इसलिए बड़े कमरे के लिए इसकी क्षमता सीमित हो सकती है। कंपनी इसपर 5 साल की वारंटी भी दे रही है।