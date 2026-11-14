बेस्ट कैमरा फोन अंडर 20000: कौन से मोबाइल फोटो और वीडियो के लिए हैं बेहतरीन, देखें पूरी लिस्ट

स्मार्टफोन खरीदते समय अब लोग सिर्फ प्रोसेसर, बैटरी और डिस्प्ले ही नहीं देखते, बल्कि कैमरे पर भी खास ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करनी हो, वीडियो बनाना हो या परिवार के खास पलों को कैमरे में कैद करना हो, अच्छा कैमरा जरूरी है। अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक है, तो इस रेंज में कुछ ऐसे फोन मिलते हैं जो फोटोग्राफी के लिहाज से अच्छे विकल्प बन सकते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी M17 5G: स्टेबल फोटो के लिए अच्छा विकल्प

इस बजट में सैमसंग का गैलेक्सी M17 5G उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जिन्हें रोजमर्रा की फोटोग्राफी के साथ भरोसेमंद कैमरा चाहिए। इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन यानी OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। OIS की मदद से फोटो खींचते समय हाथ हल्का हिलने पर तस्वीरों में धुंधलापन कम करने में मदद मिलती है।

मोटो G96 5G: सेल्फी और पोर्ट्रेट के शौकीनों के लिए बेस्ट

मोटोरोला का G96 5G भी इस बजट में ध्यान देने लायक फोन है। इसमें 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए कंपनी ने 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो वीडियो कॉल, सेल्फी और सोशल मीडिया के लिए नियमित रूप से कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 6.67 इंच का p-OLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट भी मिलता है। हालांकि खरीदने से पहले इसकी कीमत जरूर जांच लें, क्योंकि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह 20 हजार रुपये से ऊपर भी मिल सकता है।

CMF Phone 2 Pro: अलग-अलग तरह की फोटो के लिए

अगर आप एक ही फोन से अलग-अलग तरह की तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो CMF Phone 2 Pro पर भी विचार कर सकते हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट और दूर की चीजों को जूम करके कैद करने में काम आता है। इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। इसकी कीमत करीब 16,999 रुपये बताई गई है, हालांकि Flipkart पर 256GB वेरिएंट की लिस्टिंग 20,999 रुपये की भी दिखी है और उपलब्धता की स्थिति बदल सकती है। इसलिए वेरिएंट देखकर ही खरीदारी करें।

POCO X7 5G और OPPO K14x 5G भी हैं विकल्प

इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा OIS और EIS सपोर्ट के साथ मिलता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। 128GB वेरिएंट Flipkart पर करीब 17,999 रुपये में लिस्ट है, जबकि Amazon पर इसकी कीमत करीब 23,900 रुपये दिखाई गई है।

OPPO K14x 5G भी लिस्ट में है शामिल

इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। Amazon पर इसकी कीमत करीब 18,949 रुपये दिखी। हालांकि, कैमरा इसकी सबसे बड़ी खूबी नहीं है और इसे खरीदने से पहले फोटो क्वालिटी की समीक्षा जरूर देखें।

फोन खरीदने से पहले इन बातों पर भी दें ध्यान

सिर्फ कैमरे के मेगापिक्सल देखकर फोन खरीदना सही फैसला नहीं होगा। एक अच्छा कैमरा फोन चुनते समय इन बातों को भी जांचना जरूरी है:

OIS सपोर्ट: इससे फोटो और वीडियो में हाथ हिलने का असर कम करने में मदद मिलती है।

अल्ट्रा-वाइड कैमरा: ग्रुप फोटो और बड़े दृश्य कैद करने के लिए उपयोगी है।

नाइट फोटोग्राफी: कम रोशनी में फोटो कितनी साफ आती है, यह जरूर देखें।

सेल्फी कैमरा: वीडियो कॉल और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों के लिए जरूरी है।

वीडियो रिकॉर्डिंग: फोन 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं और उसमें स्टेबिलाइजेशन कैसा है, यह भी जांचें।

कैसे करें सही फोन का चुनाव

अगर कैमरा आपकी पहली प्राथमिकता है, तो Samsung Galaxy M17 5G और POCO X7 5G पर विचार कर सकते हैं। सेल्फी और वीडियो के लिए Moto G96 5G अच्छा विकल्प है, जबकि अलग-अलग फोकल लेंथ वाले कैमरे चाहिए तो CMF Phone 2 Pro देख सकते हैं। फोन खरीदने से पहले कैमरे के रियल सैंपल, वीडियो क्वालिटी और ऑनलाइन कीमत की तुलना जरूर करें।