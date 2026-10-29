फ्लिपकार्ट सेल में15000 से कम में मिल रहे ये धांसू फोन: मिलेगी बड़ी बैटरी और शानदार फीचर्स, जानें क्या है ऑफर?

फ्लिपकार्ट सेल में 15,000 रुपये से कम बजट में Samsung, Poco, Realme और Motorola के 5G स्मार्टफोन मिल रहें हैं. इन फोन्स पर कार्ड ऑफर और ईएमआई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन सही है आइए जानते हैं।

नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए हमेशा बड़ा बजट होना जरूरी नहीं है। बाजार में ऐसे कई 5G फोन मौजूद हैं, जिनमें अच्छी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बेहतर कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपका बजट 15,000 रुपये तक है, तो कुछ पुराने लेकिन फीचर-पैक स्मार्टफोन भी आपके लिए उपयोगी विकल्प हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट की सेल के दौरान स्मार्टफोन पर मिलने वाली कीमत और बैंक ऑफर्स के आधार पर अच्छी डील मिल सकती है। आइए जानते हैं की 15000 के अंदर कौन से बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं।

Samsung Galaxy M15 5G: बड़ी बैटरी वाला फोन

लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए Samsung Galaxy M15 5G एक विकल्प है। इसमें 6.5 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन में 6000mAh की बैटरी मिलती है, जिससे सामान्य इस्तेमाल में अच्छा बैटरी बैकअप मिलने की उम्मीद रहती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का मेन कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यह फोन उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें वीडियो देखना, सोशल मीडिया चलाना और रोजमर्रा के काम करना पसंद है।

Poco X6 Neo 5G: कैमरा और डिस्प्ले पर फोकस

Poco X6 Neo 5G उन यूजर्स के लिए एक विकल्प है, जो कम कीमत में AMOLED डिस्प्ले और आकर्षक डिजाइन वाला फोन चाहते हैं। इसमें 6.67 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर और 108MP का मुख्य रियर कैमरा दिया गया है। हालांकि, केवल ज्यादा मेगापिक्सल होने से कैमरे की गुणवत्ता बेहतर साबित नहीं होती। फोटो की क्वालिटी सॉफ्टवेयर और रोशनी जैसी परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है।

Realme 12x 5G: फास्ट चार्जिंग वाला विकल्प

Realme 12x 5G उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें रोजाना इस्तेमाल के लिए संतुलित फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहिए। इसमें MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 45W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसकी 120Hz डिस्प्ले स्क्रॉलिंग को सहज बनाने में मदद करती है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले यह जरूर जांच लें कि चुने गए वेरिएंट की कीमत आपके बजट में है या नहीं।

Motorola Moto G64 5G: कैमरा और बैटरी का कॉम्बिनेशन

Motorola Moto G64 5G उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो बड़ी बैटरी और कैमरा स्टेबिलाइजेशन चाहते हैं। फोन में MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर, 6000mAh की बैटरी और OIS सपोर्ट वाला 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है। OIS की मदद से फोटो और वीडियो बनाते समय हाथ हिलने के असर को कम करने में मदद मिल सकती है। फोन के कुछ वेरिएंट में 12GB तक रैम मिलती है। खरीदने से पहले सॉफ्टवेयर अपडेट और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी भी जांचना उपयोगी रहेगा।

स्मार्टफोन खरीदने से पहले इन बातों पर दें ध्यान