Nanoracks success: अंतरिक्ष स्टेशन पर जमा 172 पाउंड कचरा नष्ट, नैनोरैक्स को मिली बड़ी कामयाबी

अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जमा 172 पाउंड कचरे को नष्ट करने के प्रयासों में नैनोरैक्स को बड़ी कामयाबी मिली है। उसकी 'बिशपएयरलॉक' (BishopAirlock) तकनीक के जरिए इस कचरे को नष्ट किया। यह कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसने अंतरिक्ष में बिखरे कचरे के निपटान का नया तरीका विकसित किया है

इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए कंपनी ने बयान जारी कहा कि हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर तैनात 'बिशप एयरलॉक' को सफलतापूर्वक चालू कर लिया। आईएसएस पर पड़े 172 पाउंड कचरे के निपटान के लिए नैनोरैक्स की यह अपने तरह की पहली तकनीक है।

Congrats to @Nanoracks for successfully leveraging the #BishopAirlock to dispose of 172 pounds of waste from the #ISS! This is a momentous occasion for the company as they have developed a new way to sustainably handle disposal in #space. https://t.co/Plth3K7DGa pic.twitter.com/0wObTT3Jek