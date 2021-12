Google Drive: अब आपकी जरूरी फोटो और वीडियो लंबे समय तक रहेगी सेफ, इस तरह से करें उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड

1 of 5

How to upload photos and videos on google drive - फोटो : Pixabay

आज हम आपको गूगल ड्राइव पर जरूरी फोटो और वीडियो को अपलोड करने के प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। इससे आपका जरूरी डाटा के खोने का खतरा कम हो जाएगा। हम सभी के फोन में ऐसे कई वीडियो और फोटोज होते हैं, जिन्हें हम खोना नहीं चाहते हैं। हालांकि कई बार गलती या किसी दूसरे कारणों से हमारा वह जरूरी डाटा डिलीट हो जाता है। इस कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे फोन में और भी कई जरूरी फाईल्स और फोल्डर्स होते हैं, जिनके डिलीट होने पर हमको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में आज हम उस प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने जरूरी फाइल्स, फोल्डर, फोटोज और वीडियोज को आसानी से गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पर फाइल्स और फोल्डर को अपलोड करने के बाद आपका जरूरी डाटा सिक्योर हो जाएगा।

2 of 5

How to upload photos and videos on google drive - फोटो : iStock

अब ज्यादातर फोन में गूगल ड्राइव एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आते हैं।

अगर आपके फोन में गूगल ड्राइव एप्लीकेशन नहीं है, तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

डाउनलोड करने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल ड्राइव को ओपन करना होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

3 of 5

How to upload photos and videos on google drive - फोटो : Pixabay

उसके बाद दाईं तरफ नीचे की ओर एक प्लस का सिंबल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है।

यहां आपकी स्क्रीन पर कई ऑप्शन शो होंगे, जिनमें से आपको अपलोड के विकल्प पर टैप करना है।

4 of 5

How to upload photos and videos on google drive - फोटो : iStock

अब उस फाइल, फोल्डर, फोटो या वीडियो को सेलेक्ट करें, जिसे आप गूगल ड्राइव पर अपलोड करना चाहते हैं।

इस प्रोसेस के बाद आपकी जरूरी फाइल गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

5 of 5

How to upload photos and videos on google drive - फोटो : Pixabay