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नज़ीर बनारसी: हुए मुझ से जिस घड़ी तुम जुदा तुम्हें याद हो कि न याद हो

Kavya Desk

काव्य डेस्क

nazeer banarasi famous ghazal huye mujh se jis ghadi tum juda tumhein yaad ho ki na yaad ho
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुए मुझ से जिस घड़ी तुम जुदा तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरी हर नज़र थी इक इल्तिजा तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुम्हारा कहना कि जाएँगे अगर आ सके तो फिर आएँगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे इक ज़माना गुज़र गया तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरी बे-क़रारियाँ देख कर मुझे तुम ने दी थीं तसल्लियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरा चेहरा फिर भी उदास था तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरी बेबसी ने ज़बान तक जिसे ला के तुम को रुला दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे टूटे साज़ की वो सदा तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें चंद क़तरा-ए-अश्क भी किए पेश जिस के जवाब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सलाम नीची निगाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे शाने पर यही ज़ुल्फ़ थी जो है आज मुझ से खिंची खिंची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे हाथ में यही हाथ था तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हाथ में जो शराब ली वहीं तुम ने छीन के फेंक दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे याद है मिरे पारसा तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं तुम को जाना हुआ अगर न गए बग़ैर 'नज़ीर' के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ज़माना अपने 'नज़ीर' का तुम्हें याद हो कि न याद हो
56 मिनट पहले

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