नज़ीर बनारसी: हुए मुझ से जिस घड़ी तुम जुदा तुम्हें याद हो कि न याद हो



हुए मुझ से जिस घड़ी तुम जुदा तुम्हें याद हो कि न याद हो

मिरी हर नज़र थी इक इल्तिजा तुम्हें याद हो कि न याद हो



वो तुम्हारा कहना कि जाएँगे अगर आ सके तो फिर आएँगे

उसे इक ज़माना गुज़र गया तुम्हें याद हो कि न याद हो



मिरी बे-क़रारियाँ देख कर मुझे तुम ने दी थीं तसल्लियाँ

मिरा चेहरा फिर भी उदास था तुम्हें याद हो कि न याद हो



मिरी बेबसी ने ज़बान तक जिसे ला के तुम को रुला दिया

मिरे टूटे साज़ की वो सदा तुम्हें याद हो कि न याद हो



तुम्हें चंद क़तरा-ए-अश्क भी किए पेश जिस के जवाब में

वो सलाम नीची निगाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो



मिरे शाने पर यही ज़ुल्फ़ थी जो है आज मुझ से खिंची खिंची

मिरे हाथ में यही हाथ था तुम्हें याद हो कि न याद हो



कभी हाथ में जो शराब ली वहीं तुम ने छीन के फेंक दी

मुझे याद है मिरे पारसा तुम्हें याद हो कि न याद हो



कहीं तुम को जाना हुआ अगर न गए बग़ैर 'नज़ीर' के

वो ज़माना अपने 'नज़ीर' का तुम्हें याद हो कि न याद हो

56 मिनट पहले