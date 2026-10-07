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Urdu Poetry: एयरपोर्ट स्टेशन सड़कों पर हैं कितने सारे लोग

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            एयरपोर्ट स्टेशन सड़कों पर हैं कितने सारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कौन से सुख की ख़ातिर फिरते मारे मारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम गए ये मंज़र हम ने मुल्कों मुल्कों देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर लौटें बोझल क़दमों से बुझे हुए अंगारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब से शाकी ख़ुद से नालाँ अपनी आग में जलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख के सिवा और क्या बाँटेंगे इन जैसे अँधियारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुर-नम आँखों बोझल दिल से कितनी बार विदाई ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना बोझ लिए फिरते हैं हम जैसे बंजारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कितने ख़ुश-क़िस्मत थे जो अपने घरों को लौट गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों शहरों घूम रहे हैं हम हालात के मारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात गए यादों के जंगल में दीवाली होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप सजाए आ जाते हैं भूले बिसरे प्यारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन कितना प्यारा था जब दिल को यक़ीं आ जाता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरते हैं तो बन जाते हैं आसमान के तारे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ अज़रा नक़वी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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