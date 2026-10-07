आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Kavita ›   dharmveer bharti famous hindi kavita ye sharad ke chand se ujle dhule se paanv
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

धर्मवीर भारती: ये शरद के चाँद-से उजले धुले-से पाँव

Kavya Desk

काव्य डेस्क

dharmveer bharti famous hindi kavita ye sharad ke chand se ujle dhule se paanv
Kavita 
                
                                                         
                            
ये शरद के चाँद-से उजले धुले-से पाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये लहर पर नाचते ताज़े कमल की छाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो बड़े मासूम बादल, देवताओं से लगाते दाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसमसाती धूप का ढलता पहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हवाएँ शाम की, झुक-झूमकर बरसा गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी के फूल हरसिंगार-से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार घायल साँप-सा लेता लहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्चना की धूप-सी तुम गोद में लहरा गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों झरे केसर तितलियों के परों की मार से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोनजूही की पँखुरियों से गुँथे, ये दो मदन के बान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में! 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गये बेहोश दो नाजुक, मृदुल तूफ़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों प्रणय की लोरियों की बाँह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिलमिलाकर औ’ जलाकर तन, शमाएँ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शलभ की गोद में आराम से सोयी हुईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फ़रिश्तों के परों की छाँह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुबकी हुई, सहमी हुई, हों पूर्णिमाएँ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवताओं के नयन के अश्रु से धोई हुईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुम्बनों की पाँखुरी के दो जवान गुलाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात रंगों की महावर से रचे महताब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बड़े सुकुमार, इनसे प्यार क्या ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये महज आराधना के वास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस तरह भटकी सुबह को रास्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरदम बताये हैं रुपहरे शुक्र के नभ-फूल ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये चरण मुझको न दें अपनी दिशाएँ भूलने!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खँडहरों में सिसकते, स्वर्ग के दो गान, मेरी गोद में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रश्मि-पंखों पर अभी उतरे हुए वरदान, मेरी गोद में! 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
47 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree