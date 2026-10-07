आज का विचार: प्रेमचंद

प्रेम सीधी-सादी गऊ नहीं, ख़ूँख़ार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता।

- मुंशी प्रेमचंद



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