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अलीना इतरत की ग़ज़ल: ख़िज़ाँ की ज़र्द सी रंगत बदल भी सकती है

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            ख़िज़ाँ की ज़र्द सी रंगत बदल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहार आने की सूरत निकल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जला के शम्अ अब उठ उठ के देखना छोड़ो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ज़िम्मेदारी से अज़-ख़ुद पिघल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है शर्त सुब्ह के रस्ते से हो के शाम आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रात उस को सहर में बदल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा सँभल के जलाना अक़ीदतों के चराग़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भड़क न जाएँ कि मसनद ये जल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो चाक पे जारी है रक़्स मिट्टी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी कुम्हार की निय्यत बदल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आफ़्ताब से कह दो कि फ़ासला रक्खे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपिश से बर्फ़ की दीवार गल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरे न आने की तशरीह कुछ ज़रूरी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तेरे आते ही दुनिया बदल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ज़रूरी नहीं वो ही दिल को शाद करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अलीना' आप तबीअत बहल भी सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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