आज का विचार: कुंवर नारायण

कविता मनुष्य के दिल और दिमाग़ के जितना ही नज़दीक अपनी जगह बनाएगी, उसके लिए जीवित रहना उतना ही संभव और अर्थपूर्ण होगा।

- कुंवर नारायण



एक घंटा पहले