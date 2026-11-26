आज का शब्द: शुभ्र और सुमित्रानंदन पंत की कविता- वह सजीव प्रेम था !

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- शुभ्र, जिसका अर्थ है- सफेद, उजला। प्रस्तुत है सुमित्रानंदन पंत की कविता- वह सजीव प्रेम था !



मैंने

गुलाब की

मौन शोभा को देखा !



उससे विनती की

तुम अपनी

अनिमेष सुषमा को

शुभ्र गहराइयों का रहस्य

मेरे मन की आँखों में

खोलो !



मैं अवाक् रह गया !

वह सजीव प्रेम था !



मैंने सूँघा,

वह उन्मुक्त प्रेम था !

मेरा हृदय

असीम माधुर्य से भर गया !



मैंने

गुलाब को

ओंठों से लगाया !

उसका सौकुमार्य

शुभ्र अशरीरी प्रेम था !



मैं गुलाब की

अक्षय शोभा को

निहारता रह गया !



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32 minutes ago