Shivmangal Singh Suman Poetry: अपनी बीती कहने लग जाते हैं

इस जीवन में बैठे ठाले ऐसे भी क्षण आ जाते हैं

जब हम अपने से ही अपनी बीती कहने लग जाते हैं।



तन खोया-खोया-सा लगता मन उर्वर-सा हो जाता है

कुछ खोया-सा मिल जाता है कुछ मिला हुआ खो जाता है।

~ शिवमंगल सिंह सुमन

54 मिनट पहले