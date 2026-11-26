आज का विचार: अमोघवर्ष

जीवन भर काँटे की तरह क्या चुभता है? छिप कर किया गया पाप।



~ अमोघवर्ष



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1 hour ago