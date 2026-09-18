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आज का शब्द: संधान और जगदीश व्योम की कविता- वक्त का आखेटक

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- संधान, जिसका अर्थ है- निशाना लगाना, खोज। प्रस्तुत है जगदीश व्योम की कविता- रात की मुट्ठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त का आखेटक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूम रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शर संधान किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगाए है टकटकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें तनिक-सा प्रमाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और, वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबोच ले हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तहस-नहस कर दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे मिथ्याभिमान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आएगा सतत नैराश्य ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने पहचान ली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पग-ध्वनि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर हो गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा तंद्रिल व्यामोह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने पढ़ लिए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के पंखों पर उभरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलकित अक्षर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें लिखा है कि-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब मिल कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोलें !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात की मुठ्ठी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें कैद है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समूचा सूरज !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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