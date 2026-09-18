आज का शब्द: संधान और जगदीश व्योम की कविता- वक्त का आखेटक

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- संधान, जिसका अर्थ है- निशाना लगाना, खोज। प्रस्तुत है जगदीश व्योम की कविता- रात की मुट्ठी



वक्त का आखेटक

घूम रहा है

शर संधान किए

लगाए है टकटकी

कि हम

करें तनिक-सा प्रमाद

और, वह

दबोच ले हमें

तहस-नहस कर दे

हमारे मिथ्याभिमान को

पर

आएगा सतत नैराश्य ही

उसके हिस्से में

क्योंकि

हमने पहचान ली है

उसकी पग-ध्वनि

दूर हो गया है

हमसे

हमारा तंद्रिल व्यामोह

हमने पढ़ लिए हैं

समय के पंखों पर उभरे

पुलकित अक्षर

जिसमें लिखा है कि-

आओ!

हम सब मिल कर

खोलें !

रात की मुठ्ठी को

जिसमें कैद है

समूचा सूरज !!



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53 मिनट पहले