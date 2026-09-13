काश हम भी

काश हम भी वो मंज़र देखते।

तेरे इन हाथों में खंजर देखते।।



अगर मुकद्दर में होता साहिल।

खड़े होकर हम समंदर देखते।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले