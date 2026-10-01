बज़्म-ए-तरब ना सजाना, बेसबब नहीं।

कलम वाकिफ है , उन्वान-ए-ग़ज़ल से।

तुम क्यूं डर रहे हो, तूफ़ान-ए-ग़ज़ल से।।



अगर गौर से सुनोगे, तो समझ जाओगे।

मेरा दर्द जान लोगे, पैग़ाम-ए-ग़ज़ल से।।



बज़्म-ए-तरब ना सजाना, बेसबब नहीं।

मेरी सहर डर हुई है , शाम-ए-ग़ज़ल से।।



साकी अब हम तेरे दर पे आते ही नहीं।

ये प्यास बुझा लेते हैं जाम-ए-ग़ज़ल से।।



कौन सुने मेरी दास्तां , मशरूफ हैं सब।

लोग तो बचते हैं अब,नाम-ए-ग़ज़ल से।।



ये तन्हाई भी अब यूं तन्हाई नहीं रहती।

बिखरा है सन्नाटा, अंज़ाम-ए-ग़ज़ल से।।

-यूनुस खान

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