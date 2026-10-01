मैंने देखा है उसे

मैंने देखा है उसे किसी मंज़र का तमाशबीन बनते,

मैंने देखा है उसे अपनी ही सरगोशियों में लोगों से बहुत कुछ कहते।



जाते-जाते वह मुझसे यह बयाँ कर गया—

“मेरे जनाज़े पर तुम थोड़े-से फूल चढ़ा देना,

कुछ नहीं तो कम-से-कम दिखावे के ही दो आँसू बहा देना।



फिर तुम यह न समझ लेना कि मैं तुम्हें माफ़ कर जाऊँगा।

शिकायतें तो अब भी बहुत-सी हैं तुमसे,

मगर अब तुम्हें यह कैसे बयान करूँ कि...



ख़ामोश हो गया हूँ मैं आज।



हो सके तो बिना कहे ही

मेरा हाल-ए-दिल लोगों को समझा देना...”





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54 मिनट पहले