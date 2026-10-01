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तेरे-मेरे इश्क़ का ख़ुमार कम न हो।

Vikash Tripathi

Vikash Tripathi

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                            मोहब्बतों का दौर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बतों का दौर कम न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी चाहतों का दौर कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर चले यह पाकीज़ा रिश्ता हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूमानी मुलाक़ातों का दौर कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ज़ुल्फ़ों की छाँव मिलती रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी रातों का ख़ुमार कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे होंठों से छूकर जो निकले कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मोहब्बत भरी बात का असर कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी साँसों की ख़ुशबू में खोया रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन महकती फ़िज़ाओं का दौर कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू क़रीब आए तो धड़कनें कह उठें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्म में रूह तक प्यार कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी उँगलियाँ जब मेरी उँगलियों में रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नर्म लम्स का ख़ुमार कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिशों में भीगते रहें तेरे साथ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी रातों का सिलसिला कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आँखों में जब चाँद उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस हसीं चाँदनी का निखार कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चादर, दो साँसें, ख़ामोशियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ख़ामोशी में भी इज़हार कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त थम जाए तेरी बाँहों में यूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लम्हे का कभी असर कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ढल जाए, मौसम बदलते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल में तेरा प्यार कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानाँ, मेरी आख़िरी साँस तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे-मेरे इश्क़ का ख़ुमार कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विकास त्रिपाठी 'विक्की'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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