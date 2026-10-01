तेरे-मेरे इश्क़ का ख़ुमार कम न हो।

मोहब्बतों का दौर

मोहब्बतों का दौर कम न हो,

अपनी चाहतों का दौर कम न हो।

उम्र भर चले यह पाकीज़ा रिश्ता हमारा,

रूमानी मुलाक़ातों का दौर कम न हो।

तेरी ज़ुल्फ़ों की छाँव मिलती रहे,

चाँदनी रातों का ख़ुमार कम न हो।

तेरे होंठों से छूकर जो निकले कभी,

उस मोहब्बत भरी बात का असर कम न हो।

तेरी साँसों की ख़ुशबू में खोया रहूँ,

इन महकती फ़िज़ाओं का दौर कम न हो।

तू क़रीब आए तो धड़कनें कह उठें,

जिस्म में रूह तक प्यार कम न हो।

तेरी उँगलियाँ जब मेरी उँगलियों में रहें,

उस नर्म लम्स का ख़ुमार कम न हो।

बारिशों में भीगते रहें तेरे साथ में,

भीगी रातों का सिलसिला कम न हो।

तेरी आँखों में जब चाँद उतर आए,

उस हसीं चाँदनी का निखार कम न हो।

एक चादर, दो साँसें, ख़ामोशियाँ,

इस ख़ामोशी में भी इज़हार कम न हो।

वक़्त थम जाए तेरी बाँहों में यूँ,

उस लम्हे का कभी असर कम न हो।

उम्र ढल जाए, मौसम बदलते रहें,

मेरे दिल में तेरा प्यार कम न हो।

जानाँ, मेरी आख़िरी साँस तक,

तेरे-मेरे इश्क़ का ख़ुमार कम न हो।



— विकास त्रिपाठी 'विक्की'

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एक घंटा पहले