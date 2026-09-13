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मुरली भी हुंकार भी

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                            मुरली भी हुंकार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा की कारा में जन्मे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल में मुसकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हे हाथों माखन चुराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस मिटाने आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल रूप में प्रेम लुटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीनों का उद्धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैया संग वन-वन में चलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी तान सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिय के फन पर वे नाचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगली पर गिरि उठाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल तन में शक्ति अनोखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों का आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा के निश्छल प्रेम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग को प्रेम सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास रचा तो हर गोपी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा पास ही पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम नहीं तन का बंधन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मन का तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी भर चावल को कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम समझ अपनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन सुदामा द्वार जो आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय लगा मुसकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी ने टेर लगाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़े पालनहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल में ग्वाले बन डोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वारकाधीश कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर-मुकुट संग राज सँभाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म के दीप जलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन पर रहकर भी वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके सच्चे यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखनचोर बने ब्रज में तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणछोड़ भी कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे हटकर धर्म बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति का मर्म बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब झुकना, कब अडिग रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बड़ा हथियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति-दूत बन कौरव घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संधि का दीप जलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध हुआ तो रथ पर बैठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता-ज्ञान सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र बिना भी साथ खड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर विजय-आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ अपराध क्षमा कर कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरज-धर्म निभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा की सीमा टूटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र सुदर्शन चलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा-दया के संग ज़रूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति और अधिकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन में प्रेम लुटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र में ज्ञान सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन का जब मन डगमगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र बनाकर धीर बँधाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन चाहे युद्ध बने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म बने पतवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी मन में संशय जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा याद में आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की मुरली प्रेम जगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता राह दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम रहे, पर धर्म बचाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस हो तैयार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से मन हरते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र उठे तो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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