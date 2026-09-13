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मन घर में ही छूट गया

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                            सूटकेस में कपड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में अरमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने हँसकर विदा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगा था दालान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाज़ उठा जब नभ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे छूटा शहर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से सब छोटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता गया सफ़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सुबह तो मिल गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपना पीछे रह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एडिलेड की साफ़ सड़कें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर मकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में सब सुविधा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन करे पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई घड़ी, नया मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया लगा संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की चौखट याद आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन करे अब प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात हुई तो सन्नाटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकिए तक आ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी कभी अधपकी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाल कभी बे-स्वाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथों का खाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया बेहद याद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े, बर्तन, कमरा भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन नया सवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की छोटी सुविधाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लगतीं बेमिसाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना घर जब याद आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आँसू बह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुखार आया रात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन रखे सिर हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा स्वयं ही लेनी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जगे फिर साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आवाज़ फ़ोन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढाढ़स देती हर बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन खाली कमरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन बने रखवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ध्यान स्वयं रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा बड़ा हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह किताबें साथ लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉलेज रोज़ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम किसी छोटे काम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना खर्च चलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रसोई, कभी दुकान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी मिला स्वीकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थका हुआ जब लौटता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरा करे इंतज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में पलने वाला लड़का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करना सीख गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवाली के दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर हुआ उजास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे छोटे कमरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें बैठीं पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके हँसते चेहरे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ोन के उस पार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात रुकी तो कमरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छा गया अँधियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा की घंटी सुनते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन लौट के आ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होली आई रंग लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना रहा मकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई रंग लगाने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पकवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी पर सूनी कलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछे बहना कहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्सव में मन खोजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का वही जहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ भरी थी चारों ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन फिर भी अकेला रह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी पर घी रखकर माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देती थी हर बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ बना कर खाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कहाँ वह प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिब्बे में माँ का अचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे माँ का साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कौर खाते ही फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आई हर बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाद मिला तो आँख से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक मोती फिर ढल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा चुप-से रहते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे पर रख हाथ कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करना सपना खास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी डाँट में छिपा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझा उस मौन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा का दुलार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी एक सलाह से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर संकट भी टल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई संग हर छोटी बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाती तकरार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच मिनट में फिर दोनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाते थे यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी चीज़ें छेड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हँसते छिप जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह पास नहीं तो फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे रूठूँ, किसे मनाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस शोर से मैं भागता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शोर याद आ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की कीमत मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम मिला सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पैरों पर खड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ा स्वयं का मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ हवा, सुरक्षित राहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए अवसर ने दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों को आकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को ढूँढ़ने निकला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया मैं मिल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली तनख़्वाह जब मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में था नूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ बोली, खुश रह बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा को था गुरूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी ने दे दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी घर से बढ़कर कब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता कोई जहान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत मिली तो दर्द भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में साथ ठहर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी ने समझा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर क्यों है अनमोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते ही दे पाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे सच्चे बोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटूँगा तो आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बचपन खिल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई मुझसे झगड़ेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर फिर घर बन जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर गया हूँ घर से पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर मुझसे कब दूर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने परदेस बुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन घर में ही छूट गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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35 मिनट पहले

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