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बारह महीने तेरा सपना

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                            मन के सूने आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागा मीठा ख़्वाब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू आए तो ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महके बेहिसाब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारह मास ये मन सोचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना कैसे साकार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनवरी की नरम धूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ें पतंगें साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी डोर सँभालूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहना मन की बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुले गगन में अपना भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना इक साकार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फरवरी में फूल खिलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महके घर की डाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीली सरसों देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन हो जाए निहाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे आने से जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसंत की बहार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्च बजे जब ढोल कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होली लाए रंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू हँसना उस ओर खड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुसकाऊँ संग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी निर्मल हँसी स्वयं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगों का शृंगार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अप्रैल की नरम धूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखूँ तेरा रूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बातें छाँव बनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्की हो हर धूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी सादी मुसकान ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का आधार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मई की गरम दुपहरी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ़ें ठंडी शाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों में दिन ढल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन दोहराए नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी खुशियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन इक उपहार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जून घटा जब घिर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन सुनाए गीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर कहीं हम चल निकलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में लेकर प्रीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोंधी मिट्टी की खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों का आधार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुलाई की हर बारिश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजे मेघ-मल्हार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन के झूले लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए नई बहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ की छोटी कश्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की पतवार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगस्त की उस रात कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली की धुन आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा-कान्हा की छवि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल प्रेम जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा मेरा प्रेम सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का पावन सार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सितंबर की शाम ढले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बैठे कुछ पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की हर उलझन कह दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू रखना विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति के आशीष से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सुखी संसार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्टूबर की रात सजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजे मीठी ताल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलें, डांडिया बजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन हो जाए निहाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे संग हर एक कदम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों की झंकार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवंबर के दीप जलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर सारा जगमगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे शुभ कदमों के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख आँगन में आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी उजली मुसकान ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा का उजियार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिसंबर की अंतिम रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लें मन की बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता साल सँजोकर हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल दें फिर से साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाला नया वर्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत का नव विस्तार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारह मास बदलते जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले धूप और छाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरा शहर बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही प्यारा गाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जनम की यही कामना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरा संसार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में आ जाए अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम त्योहार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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