नसीब न पाये रिश्ते

जवानी की दहलीज के साथ बनाये रिश्ते।

ज़माने के प्रभाव से सम्भाल न पाये रिश्ते।।



उस मोड़ से आगे जिस्म जरूर निकल गया।

मगर दिल ने किसी तरह भुला न पाये रिश्ते।।



हमसफ़र का चुनाव मजबूरी में करना पड़ा।

इज़्ज़त बनाए रखी सही तवज्जो न पाये रिश्ते।।



कहे भी तो किससे लिखना शुरू कर दिया।

जज्बात उभर कर आए नसीब न पाये रिश्ते।।



एक कमी आज भी महसूस होती तन्हाई में।

जिन्दगी में दुबारा कभी मौका न पाये रिश्ते।।



जिन्दगी गुजर रही मुस्कान कायम 'उपदेश'।

छुपाकर आँसू बहाए तसल्ली न पाये रिश्ते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले