जिन्दगी का ख्याल

पता चल ही जाएगा वैसे मरने पर सब को।

उनकी जिन्दगी का ख्याल 'उपदेश' मुझको।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले