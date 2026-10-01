ऊँच नींच का झगड़ा

मुझमें, तुममें,

तुममें, हममें,

जीव, जंतु और,

हर जीवन में,

एक ही आत्मा,

है हम सब में,

फिर काहे का रगड़ा,

ऊंच-निंच का झगड़ा,

प्रभु जी,

ऊंच-निंच का झगड़ा,



ना कोई छोटा,

बड़ा ना कोई,

प्रभु मूरत सब में,

एक होई,

जात-पात फिर,

करे क्यों कोई,

फिर काहे का रगड़ा,

ऊंच-निंच का झगड़ा,

प्रभु जी,

ऊंच-निंच का झगड़ा,



जिस माटी की,

काया तेरी,

उस माटी की,

देह ये मेरी,

जिसने जीवन,

तुमकों दिया है,

उससे जीवन,

मुझको मिला है,

फिर काहे का रगड़ा,

ऊंच-निंच का झगड़ा,

प्रभु जी,

ऊंच-निंच का झगड़ा,



सूर्य ज्ञान दे,

समरसता का,

पवन भी समरस,

होकर बहे है,

प्यास ये नदियाँ,

सबकी बुझाएँ,

तरुओं के फल,

हर कोई खाये,

फिर काहे का रगड़ा,

ऊंच-निंच का झगड़ा,

प्रभु जी,

ऊंच-निंच का झगड़ा,



आओ छोड़े,

जातिवाद को,

सबको गले लगायें,

मानवता है जाति हमारी,

सबको ये समझायें,

एक स्वर में राष्ट्रवाद का,

नारा फिर दोहरायें,

रगड़ा छोड़े ऊँच-नींच का,

झगड़ा ये निपटायें,

समरस हो फिर समरसता की,

ज्योत से ज्योत जलायें,

प्रभु जी,

ज्योत से ज्योत जलायें,





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47 minutes ago