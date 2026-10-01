तनु थदानी की कवितायें , खुश मत होना

लड़ाई मेरी मेरे धैर्य से थी, तुमसे नहीं,

मगर हार गया मैं ,

तुम्हें लग रहा है तुमसे हार गया मैं,

सच तो ये है ,

तुमको हार गया मैं !



तुम्हारा इश्क अधीन है तुम्हारी काया के ,

सो ढल रहा साथ तुम्हारे !

मेरा इश्क अधीन है मेरी छाया के ,

उम्र दिखेगी ही नहीं किसी किनारे !



किसी दिन सो के उठोगी तुम,

मगर मैं नहीं उठूंगा,

अपनी जीत का जश्न तब मनाना ही पड़ेगा तुम्हें !

रोना चाहो या न चाहो,

रो के दिखाना ही पड़ेगा तुम्हें !



तब मुकाबला तुम्हारा ,

सुख से होगा तुम्हारे ,

हार गयी तो सब पूछेंगे अब क्या करोगी,

खुश मत होना,

जीत के गड्ढे में तो अकेली ही गिरोगी !



सुख हो या खुशी या जीत ही क्यों न हो

सब नज़र आयेंगे

पकड़ने जाओगी,हाथ नहीं आयेंगे !



हमारा प्रेम नहीं मरेगा,

वो चला जायेगा साथ मेरे ही,

देखना जब भी उस पार गया मैं !

- तनु थदानी

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एक घंटा पहले