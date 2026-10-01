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मन माफिक पानी में तैरने की आज़ादी

Sunita Bhatt

Sunita Bhatt

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                            क्या हो अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सतह पर तैरते फूलों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से पानी कोई सवाल नहीं पूछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें तो हो बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन माफिक पानी में तैरने की आज़ादी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हो अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी फूलों से नहीं पूछे उनकी डाली से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलग होने की दास्तां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आराइश के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ड्राइंग रूम तक उनका सफर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी की सतह पर तैरते फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान से टूटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमीन पर बिखर गये सितारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछोह और टूटन में श्वास लेते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमीन को गीला करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदास अस्तित्वों जैसे फूलों के अश्रुओं ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी की शर्करा को खारा कर दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी में तैरते फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के सिरे को पकड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पानी की गहन तलछट में बैठ जाना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां कोई नहीं परखेगा सतह पर उनके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुमगश्ता अस्तित्व को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके अश्रुओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी के लावण्यमय हो जाने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी और फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझने लगे हैं एक-दूसरे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रगाढ़ रिश्ता बन रहा है उनमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अजीब सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुगंध और पारदर्शिता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठास और खारेपन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब सा रिश्ता अद्भुत होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग सा जो होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुनीता भट्ट पैन्यूली
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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