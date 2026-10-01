समय रहते कर लो उपचार

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Sooba Lal

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                            स्वस्थ वृक्ष की जड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई रोग लग जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही छोटा-सा कीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपूर्ण वृक्ष खा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा माली किस काम का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उपचार न कर पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीड़ा लगने से पहले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई युक्ति न कर पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष के फल को खाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि गड़ाए रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष नष्ट हो जाने पर फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठ शोक वे करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँप निकल जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाठी को पीटते रह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पछताने शोक मनाने ने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिगड़े काम नहीं बन पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लो सारे जतन समय पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष सूखने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा माली वही कहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सोचे संकट आने से पहले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग जड़ में पनप रहा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ही उसे मिटाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय पूर्व जो चेता समझो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी वृक्ष बच पाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"अंजाना" का संदेश यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट से सजग पहले हो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद में पछताने से बेहतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले ही उचित उपाय कर लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल “अंजाना”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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