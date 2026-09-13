मातृभाषा हिंदी

भारत माता के माथे पर बिंदी बना सौभाग्य दर्शाती ।हिंदुस्तान की राजभाषा,मातृभाषा कहलाती।।

देवनागरी में लिखी जाती, हर वर्ण, हर मात्रा विशेष स्थान पाती ।

इसमें भावों का संसार सजाया,

जन जन ने इसे अपनाया।।

व्याकरण कराता शुद्धता का ज्ञान।

कविता ,कहानी, नाटक साहित्य इसकी पहचान ।।

आज भी नमस्ते, नमस्कार दर्शाते हैं हमारे संस्कार । हिंदी का प्रयोग करना है हर भारतीय का अधिकार।।

नई पीढी़ भी करे प्रेम ,अपनी मातृभाषा से।

हिंदी दिवस मानते हैं हम हर वर्ष इसी आशा से।।

-सोमवती माहौर

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एक घंटा पहले