जीवन पथ पर चलता जाए

नवसंघर्ष जीवन-पथ पर जो चलता है, चलता जाए,

अपने को कर्तव्य-धरा पर कर्म करे, करता जाए।

राह कठिन हो, पथ हो दुर्गम, पग-पग पर तूफान आए,

हिम्मत लेकर बढ़ता जाए, मन में दीपक जलता जाए।



ठोकर खाकर गिरना लेकिन फिर उठकर मुस्काता जाए,

हार मिले तो हार न माने, जीत का पथ अपनाता जाए।

नवसंघर्ष जीवन-पथ पर जो चलता है, चलता जाए,

अपने को कर्तव्य-धरा पर कर्म करे, करता जाए।



आँधी आए, वर्षा आए,या तपता सूरज सिर पर छाए,

सत्य-धर्म की राह पकड़कर पथिक निरंतर बढ़ता जाए।

अपने श्रम पर विश्वास रखे, मन में आशा जगाता जाए,

बीते कल को भूल हमेशा नव-प्रभात अपनाता जाए।



नवसंघर्ष जीवन-पथ पर जो चलता है, चलता जाए,

अपने को कर्तव्य-धरा पर कर्म करे, करता जाए।

~शशि भूषण

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एक घंटा पहले